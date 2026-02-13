Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "¿Entendería su destitución? No me preocupa, vamos a ganar"

Aunque todo parece indicar que el del Joventut es un partido definitorio para la continuidad o no del técnico en el Casademont, Jesús Ramírez no ha querido entrar en especulaciones acerca de su futuro. El catalán ha esquivado las preguntas sobre todo que pudiera acercarle a una prematura salida. Al ser preguntado por su posible sustitución, Ramírez fue contundente: "No me preocupa, vamos a ganar".

Mucho tendrá que cambiar la imagen del equipo para superar al conjunto catalán. Para ello, tras la última derrota ante el Sassari, el entrenador confesó que tuvo una reunión con la plantilla. "Tuvimos unas palabras referente al día anterior. Lo del miércoles fue un día para mí fuera de contexto, fuera de sitio. Ya lo dejan la rueda de prensa, fue poco serio, poco profesional. Hablamos del tema, tuvimos nuestras palabras y reconducimos un poco y reenfocamos la dirección", analizó el del Casademont.

"Necesitamos encontrar el polo opuesto de lo que pasó. Necesitamos jugar por nuestra vida", subrayó un Ramírez que se mostró cansando de mensajes y le pidió a sus jugadores hechos. Aunque al ser preguntado por si cree que el vestuario está con él, el mensaje del técnico fue claro y escueto: "Sí".

Ricky Rubio

La delicada situación qure atraviesan tanto el equipo como el entrenador copó la rueda de prensa y quizá se habló menos que en otras ocasiones que el rival, pero lo cierto es que llegará el sábado al Príncipe Felipe todo un Joventut liderado por Ricki Rubio: "Es un orgullo enfrentarse a él. Como persona, valoro todo lo que hace, es valiente, trasmite mucho y tiene unos valores muy claros. Como jugador, marca los ritmos y no necesita hacer cosas tan visuales como otros. Está cogiendo la forma y en un muy buen momento. En la ida creo que lo hicimos bien contra él, pero aun así sacó cosas importantes".

Sobre el conjunto catalán, Ramírez consideró que van a llegar a Zaragoza para coger sensaciones para la inminente Copa del Rey. "Tienen una identidad clara, ves a lo que juegan y si hablamos de toma de decisiones es el mejor equipo de la ACB. Viendo los jugadores, al entrenador, al club... Van a ir a la Copa para hacerlo bien, para hacer daño y llegar lejos", remató el técnico de los aragoneses.