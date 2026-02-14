El Casademont Zaragoza-Asisa Joventut, en directo: Ramírez se la juega

Se la juegan tanto el Casademont como Jesús Ramírez. El equipo aragonés tiene dos victorias de ventaja con los puestos de descenso y una derrota sería la sexta seguida en Liga Endesa y podría terminar con la etapa del técnico catalán, que está muy cuestionado. El rival, el Asisa Joventut de Ricky Rubio o Ante Tomic, es un adversario complicado.