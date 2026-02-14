En Directo
El Casademont Zaragoza-Asisa Joventut, en directo: Ramírez se la juega
El equipo aragonés quiere revertir su mala racha en Liga Endesa en un encuentro clave para el técnico barcelonés
Zaragoza
Se la juegan tanto el Casademont como Jesús Ramírez. El equipo aragonés tiene dos victorias de ventaja con los puestos de descenso y una derrota sería la sexta seguida en Liga Endesa y podría terminar con la etapa del técnico catalán, que está muy cuestionado. El rival, el Asisa Joventut de Ricky Rubio o Ante Tomic, es un adversario complicado.
