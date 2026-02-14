Jesús Ramírez repite el mismo discurso sobre su posible destitución: "No me preocupa"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, afirmó que no está preocupado por la posibilidad de que el club evalúe su destitución tras caer en casa por 67-79 ante el Asisa Joventut, en la que ha sido la sexta derrota seguida en la Liga Endesa de los rojillos.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, preguntado por si entendería que la entidad zaragozana pensara en su destitución ahora, antes del parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA, Ramírez respondió de forma muy escueta y sin entrar al trapo, como es habitual en él en este tema: «No me preocupa». De hecho, repitió las mismas palabras que dijo en la previa.

Además, el técnico catalán afirmó que se siente «con fuerza» para continuar al frente del conjunto aragonés, también eliminado esta temporada de la FIBA Europe Cup.

En cuanto al duelo contra el Joventut, señaló que fue un encuentro «de mucha tensión» por parte de los rojillos y lograron generar «una atmósfera difícil». Ramírez observó que, en la primera parte, a pesar de haber fallado varios tiros libres, lograron llegar al descanso «con opciones y con más valoración que el Joventut, haciendo las cosas más o menos como habíamos planeado, aunque nos faltó correr un poco».

Sin embargo, el técnico barcelonés indicó que la salida del conjunto aragonés al tercer cuarto fue «horrible» y, a partir de entonces, el Casademont fue «con el pie cambiado» el resto del encuentro. «Hemos salido al tercer cuarto horribles una vez más, ha sido un bloqueo mental y de ahí hemos ido con el pie cambiado el resto del partido. No hemos llegado con opción de meternos en los minutos finales».

Noticias relacionadas

En cuanto a que el Casademont protagonizase la peor anotación de la temporada, el técnico afirmó que «en la primera parte hemos fallado muchos tiros libres y abiertos y el estado de tensión no saludable no ayuda». «Hemos fallado por falta de ejecución, el resto del partido no hemos corrido ni bloqueado bien», concluyó