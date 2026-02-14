La previa del Casademont Zaragoza-Gernika: terapia de choque en Liga antes de la gran cita europea

El Casademont Zaragoza tiene este domingo un partido de los que desconcentran del objetivo primordial, pero que en absoluto puede obviar si no quiere perder el ritmo en la competición que más atada parecía tener. Las aragonesas reciben al Gernika Bizkaia a las 13.00 horas en el Príncipe Felipe para jugar la vigesimoprimera jornada de Liga Femenina Endesa y lo hacen con la mirada puesta de forma ineludible en el que, probablemente, sea el encuentro más importante de la temporada después de tantos choques con aroma a final en lo que va de temporada: la ida del Play In de la Euroliga en Praga ante el vigente campeón.

No obstante, el conjunto rojillo ni puede ni sabe abstraerse de ese duelo más trascendental para centrarse en la competición doméstica. Buena fe de ello da la imagen vista en la última jornada. Cantero lo dejó claro: «Dos partidos de Liga que nos hagan mejores para el Play In». Aun así, el pasado fin de semana en Lugo el Casademont ni fue, ni se hizo mejor. En su lugar, dejó escapar el coliderato que compartía con el Girona desde la derrota ante el Valencia en la anterior jornada.

Todo ello, justo después de firmar la mejor cifra de triunfos consecutivos de las aragonesas en toda su historia en la competición, con un récord de quince victorias seguidas. Una dinámica incontestable que por nada del mundo puede convertirse ahora en una mala racha con tres semanas de vacío en Liga.

La jugadoras del Casademont Zaragoza, tras el partido de Euroliga ante el DVTK en el Príncipe Felipe. / Laura Trives

La situación, sin embargo, no es ni mucho menos negativa. Las de Carlos Cantero llegan a una victoria del Girona y dos por encima del Valencia y, lo que es más importante, con la pertinente cura de humildad tras casi rozar el cielo con los dedos. El Ensino le dio al Casademont «el golpe de una derrota» que a veces necesitas para espabilar. Así lo explicó el técnico el viernes en la previa y así debe ser para no transformar una campaña de ensueño en un intento frustrado de llegar a todo.

Primero la Liga, luego Europa. El Casademont Zaragoza tendrá la oportunidad para preocuparse del Praga una vez terminado el partido en el Felipe. Hasta entonces, las claves para imponerse al único equipo que pudo tumbar a las rojillas en la primera vuelta están claras. El entrenador, que destacó, por encima de todo, las individualidades de un Gernika que ocupa la decimosegunda plaza, pone el foco en la concentración.

En aquel duelo de ida, el susto, más allá de una derrota holgada (97-83), fue la imagen de Carla Leite abandonado la cancha por lesión. Mañana, la mejor jugadora del Casademont, que llega en un gran momento tras ser el único faro en Lugo, junto al inapelable empuje del Príncipe Felipe, tendrán un papel crucial en un encuentro para dar la cara sin reservas antes de la cita continental.