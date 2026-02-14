Robinson y Dubljevic, los únicos aprobados: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Asisa Joventut
Los dos interiores, los únicos salvados tras un mal partido
Robinson | 8 |
Salvado. Muy bien en el tiro y con la energía habitual, aunque más flojo en defensa.
Koumadje | 4 |
Superado. Buen primer cuarto para después ir bajando el pistón.
Yusta | 3 |
Ofuscado. No le sale nada, pero no se esconde y es fundamental. Volverá.
Stephens | 0 |
Desaparecido. 7 minutos y cero puntos. Parece sentenciado por Ramírez.
Dubljevic | 5 |
Mejorado. Mal con el partido igualado, bien con el duelo sentenciado. Se le necesita y está cogiendo confianza.
Rodríguez | 3 |
Obnubilado. Parecido a Yusta. No tuvo un buen día, pero sigue mostrando rasmia.
Richardson | 4 |
Guadianesco. Tiene sus momentos y va creciendo, pero sin fortuna ante el Joventut.
Washington | 0 |
Nulo. Lleva dos partidos espantoso y sin dar una a derechas.
Spissu | 3 |
Perdido. Estuvo muy incómodo en la dirección y elJoventut le anuló. Apenas aportó.
González | 2 |
Escondido. Lo habitual. Muchos minutos, nada de protagonismo. Tiene juego para mucho más.
Traoré | - |
Olvidado. Jesús Ramírez no le dio ni un minuto.
Fernández | - |
Omitido. Tampoco dispuso de minutos frente al Joventut.
