Robinson y Dubljevic, los únicos aprobados: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Asisa Joventut

Robinson | 8 |

Salvado. Muy bien en el tiro y con la energía habitual, aunque más flojo en defensa.

Koumadje | 4 |

Superado. Buen primer cuarto para después ir bajando el pistón.

Yusta | 3 |

Ofuscado. No le sale nada, pero no se esconde y es fundamental. Volverá.

Stephens | 0 |

Desaparecido. 7 minutos y cero puntos. Parece sentenciado por Ramírez.

Dubljevic | 5 |

Mejorado. Mal con el partido igualado, bien con el duelo sentenciado. Se le necesita y está cogiendo confianza.

Rodríguez | 3 |

Obnubilado. Parecido a Yusta. No tuvo un buen día, pero sigue mostrando rasmia.

Richardson | 4 |

Guadianesco. Tiene sus momentos y va creciendo, pero sin fortuna ante el Joventut.

Washington | 0 |

Nulo. Lleva dos partidos espantoso y sin dar una a derechas.

Spissu | 3 |

Perdido. Estuvo muy incómodo en la dirección y elJoventut le anuló. Apenas aportó.

González | 2 |

Escondido. Lo habitual. Muchos minutos, nada de protagonismo. Tiene juego para mucho más.

Traoré | - |

Olvidado. Jesús Ramírez no le dio ni un minuto.

Fernández | - |

Omitido. Tampoco dispuso de minutos frente al Joventut.