Casademont Zaragoza
Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Ha habido cosas que no hemos enseñado hoy"
Así ha valorado el técnico la contundente victoria ante el Gernika
Se mostró realmente satisfecho Carlos Cantero tras el apabullante triunfo del Casademont ante el Gernika. «Nos ha servido mucho», subrayó en la rueda de prensa posterior al choque en el Príncipe Felipe. Hablaba el técnico, no podía ser de otra manera, del decisivo duelo de Praga del miércoles. «Ha habido cosas que le estamos dedicando tiempo durante la semana pero que, evidentemente, no hemos ensañado hoy», analizó el madrileño.
Y es que después de mucho tiempo, las aragonesas han disfrutado de una semana larga sin partido de la Euroliga. «Nos ha dado tiempo un poco a todo. Al scouting del Gernika y para ir preparando cosillas para Praga», comentó Cantero. Incidió el entrenador del Casademont en el mensaje de lo importante que puede ser la convincente victoria de sus pupilas ante el conjunto vasco. «Nos ha servido para coger buenas sensaciones, para coger esa confianza y para estar en la intensidad que queremos estar», remató el técnico del equipo aragonés.
