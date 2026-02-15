El Casademont Zaragoza destituye a Jesús Ramírez

El Casademont Zaragoza ha amunciado este domingo la destitución de Jesús Ramírez. El técnico catalán, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se jugaba su puesto contra el Asisa Joventut y, tras la dura derrota sufrida este sábado, llegando a ir 23 puntos abajo en el último cuarto, ha decidido porner fin a su etapa al frente del banquillo sin haber terminado la temporada.

"La situación deportiva del equipo -marcada por los resultados en la Liga, la eliminación de la competición europea y la dinámica del grupo-, ha llevado a la entidad a tomar esta decisión con el objetivo de afrontar la próxima fase de la temporada con un nuevo impulso", argumentó el Casademont, que también agradeció a Ramírez "su trabajo, profesionalidad y dedicación".

El Casademont suma seis derrotas consecutivas en la Liga Endesa y se encuentra con solo seis victorias y con dos de ventaja con respecto al descenso que marca el San Pablo Burgos de Porfirio Fisac. Además, cayó eliminado de la FIBA Europe Cup ante el Peristeri con dos jornadas de margen, en las que logró una buena victoria ante el Petkim Spor y una derrota contra el Dinamo Sassari. Más allá de los resultados, ya que ha habido partidos en los que perdió en finales ajustados, el mal juego del equipo ha sido uno de los grandes detonantes de la decisión.

Jesús Ramírez firmó en verano un contrato de dos años más otras dos campañas opcionales y pone fin a su etapa en el Casademont en febrero y muy lejos de las expectativas y objetivos del club. Nunca se llegó a pelear de verdad por la Copa del Rey y el gran anhelo del club es ganar la FIBA Europe Cup, que por cuarto año seguido ha sido un fiasco. En Liga empiezan las apreturas y ya solo queda mirar al descenso con un ojo en Burgos y tratar de salvar la temporada cuanto antes.

Todo ello con la plantilla más cara de la historia del Casademont Zaragoza, con jugadores del caché de Bell-Haynes, Bojan Dubljevic, Devin Robinson, Marco Spissu, Josh Richardson, Santi Yusta o Isaiah Washington. De hecho, el secretario técnico Pedro Llompart agradeció hace menos de tres semanas al club el gran esfuerzo económico realizado, a lo que ahora hay que sumar el despido de Ramírez y la contratación de otro técnico.

Precisamente Llompart en aquella comparecencia de prensa dio un voto de confianza a Ramírez y confiaba en que, una vez terminase la aventura europea, con más tiempo para entrenar y con la recuperación de jugadores importantes, pudiera el técnico revertir la situación. Desde entonces ha sido todo lo contrario: derrota ante el Real Madrid, Surne Bilbao, Dinamo Sassari y Asisa Joventut, con solo un triunfo intrascendente contra el Petkim Spor y un juego muy pobre.