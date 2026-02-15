El duelo de pívots del Casademont Zaragoza en la Eurocup se lo lleva Diallo

En más de un lustro desde la creación del Casademont femenino, son muchas las jugadoras que han pasado por Zaragoza y que, de una manera u otra, han dejado huella. Quizá una de las que más ha sido Markeisha Gatling, que estuvo en el equipo aragonés en dos etapas y es una de las máximas anotadoras históricas del Casademont.

Ahora, la americana está jugando en Polonia, en el Lublin, y con su equipo había llegado hasta los cuartos de final de la Eurocup. Ahí se enfrentaba el Lublin al Lattes Montpellier francés en una eliminatoria a doble partido. En el cuadro galo también había vieja conocida para los seguidores del Casademont, Chirstelle Diallo.

Fue el Lattes Montpellier el que se llevó el gato al agua y pasó a semifinales de la competición europea. Este éxito lo cimentó en el partido de ida, en el que logró una contundente victoria por 43-67. En la vuelta, el Lublin ganó, aunque se quedó muy lejos de darle la vuelta a la eliminatoria ya que lo hizo solo por cuatro puntos (78-82).

No obstante, Gatling realizó un buen encuentro y aportó 10 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias para 15 de valoración. Mucho peor actuación individual tuvo Diallo. A pesar de que su equipo se clasificó, la francesa estuvo negada y solo sumó un punto desde el tiro libre después de fallar sus seis tiros de campo para un total de -7 de valoración. Eso sí, Diallo tendrá la posibilidad de resarcirse en semifinales.