Casademont Zaragoza

El duelo de pívots del Casademont Zaragoza en la Eurocup se lo lleva Diallo

El Lattes Montpellier pudo con el Sepsi de Gatling y avanza a semifinales de la competición europea

Diallo trata de zafarse de una rival ante la mirada de Gatling

Diallo trata de zafarse de una rival ante la mirada de Gatling / FIBA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

En más de un lustro desde la creación del Casademont femenino, son muchas las jugadoras que han pasado por Zaragoza y que, de una manera u otra, han dejado huella. Quizá una de las que más ha sido Markeisha Gatling, que estuvo en el equipo aragonés en dos etapas y es una de las máximas anotadoras históricas del Casademont.

Ahora, la americana está jugando en Polonia, en el Lublin, y con su equipo había llegado hasta los cuartos de final de la Eurocup. Ahí se enfrentaba el Lublin al Lattes Montpellier francés en una eliminatoria a doble partido. En el cuadro galo también había vieja conocida para los seguidores del Casademont, Chirstelle Diallo.

Fue el Lattes Montpellier el que se llevó el gato al agua y pasó a semifinales de la competición europea. Este éxito lo cimentó en el partido de ida, en el que logró una contundente victoria por 43-67. En la vuelta, el Lublin ganó, aunque se quedó muy lejos de darle la vuelta a la eliminatoria ya que lo hizo solo por cuatro puntos (78-82).

No obstante, Gatling realizó un buen encuentro y aportó 10 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias para 15 de valoración. Mucho peor actuación individual tuvo Diallo. A pesar de que su equipo se clasificó, la francesa estuvo negada y solo sumó un punto desde el tiro libre después de fallar sus seis tiros de campo para un total de -7 de valoración. Eso sí, Diallo tendrá la posibilidad de resarcirse en semifinales.

