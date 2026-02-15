Jesús Ramírez rompe su silencio tras su destitución en el Casademont: "Gracias a los jugadores que hayan tenido compromiso"

Jesús Ramírez se despidió con una carta de la afición del Casademont Zaragoza con buenas palabras pero algún que otro mensaje entre líneas, especialmente hacia ciertos integrantes de la plantilla. El técnico quiso dar las gracias al club "por la oportunidad" y también "a los jugadores que hayan tenido compromiso". "A Pedro Llompart y a todo el staff por su incansable y buen trabajo" también quiso agradecerles.

Además, aunque su tiempo como entrenador del Casademont "acaba hoy", se marcha con "la sensación del mucho por hacer y del mucho por cambiar".

"Vine a Zaragoza el pasado verano con TODO (ese todo es mi familia. Y toda la determinación, motivación y energía del mundo), es mi manera de ver la vida y los PROYECTOs -así, tal cual, quiso escribirlo Ramírez- en los que me meto, involucrarme y darlo todo para que salgan adelante, cueste lo que cueste, e invirtiendo el tiempo que haga falta", comentó.

Por supuesto, tuvo palabras de agradecimiento a la afición: "Por último, pero en especial, GRACIAS a todos aquellos que me habéis mostrado apoyo, buenas palabras, un simple “vamos que se puede”… ¡GRACIAS MAREA ROJA! Mis hijos seguirán cantando: Basket Zaragoza, es mi pasión… Hasta pronto”, concluyó.