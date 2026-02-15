Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaIncendio SaicaCarcel agricultoresCrecida EbroTorre del AguaDevizio
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

Mawuli ejerce de hechicera y quita el mal de ojo: las notas del Casademont Zaragoza-Gernika

Notable actuación coral de las aragonesas en un duelo que les tiene que dar mucha confianza

Mawuli trata de salvar un balón durante el duelo ante el Gernika

Mawuli trata de salvar un balón durante el duelo ante el Gernika / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Mawuli | 8 |

Desatascadora. No fue la más completa, pero sí clave. Abrió el cielo para el Casademont.

Mariona | 5 |

Tranquila. Correcto partido de la capitana, que pareció guardar energías.

Leite | 5 |

Enfadada. No estuvo mal, pero algo desconcentrada y pendiente de los árbitros.

Flores | 5 |

Luchadora. Clásico partido de la catalana, con un impacto mayor que sus números.

Pueyo | 6 |

Pulpo. Lo hace todo bien, pero sigue peleada con el acierto en el tiro.

Oma | 8 |

Triplista. Levantó al Felipe con sus triples y pide más protagonismo.

Vorackova | 8 |

Completa. La más valorada. Hizo de todo sobre la pista antes de medirse a su ex equipo.

Bankolé | 7 |

Intensa. Buena actuación de la francesa, dándolo todo en cada acción.

Fingall | 4 |

Negada. No le salió nada a la americana. Día para olvidar. Se le perdona.

Hempe | 6 |

Efectiva. Parece que no hizo mucho, pero se fue con 11 puntos a casa. Siempre produce la pívot.

Gueye | 7 |

Poderosa. La gala se hizo grande en los dos aros y dejó canastas de mérito.

Hermosa | 6 |

Noticias relacionadas y más

Decidida. Salió con la convicción de reclamar minutos y alternó fallos con buenos movimientos.

TEMAS

  1. Aparatoso incendio en la planta de Saica en Zaragoza: 'Vamos a dejar que arda completamente
  2. Un profesor que vive en Cataluña y da clases en Aragón: 'Me van a quitar un día de sueldo por cumplir una alerta de Protección Civil
  3. Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
  4. El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas
  5. Intolerable Sellés. La contracrónica del Cultural-Real Zaragoza
  6. Zaragoza y Huesca suspenden el desfile de carnaval de este sábado ante la emergencia por fuertes rachas de viento
  7. El Real Zaragoza involuciona y se aleja más que nunca de la salvación (0-0)
  8. La borrasca Oriana azota Aragón: carreteras cortadas en el Pirineo, el Canfranero interrumpido y estaciones de esquí cerradas

LaLiga: Rayo - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga: Rayo - Atlético de Madrid, en imágenes

Sellés explica y matiza sus palabras sobre la afición, pero no rectifica: "Dije lo que tenía que decir, era el momento gatillo de poner toda la carne en el asador"

Sellés explica y matiza sus palabras sobre la afición, pero no rectifica: "Dije lo que tenía que decir, era el momento gatillo de poner toda la carne en el asador"

¿Cuándo llegará la punta de la crecida del Ebro a Zaragoza? El deshielo se deja notar en la capital aragonesa

¿Cuándo llegará la punta de la crecida del Ebro a Zaragoza? El deshielo se deja notar en la capital aragonesa

La crítica de Javier Losilla del concierto de Los Hermanos Cubero: Una gozosa tienda de fronteras y márgenes

La crítica de Javier Losilla del concierto de Los Hermanos Cubero: Una gozosa tienda de fronteras y márgenes

El Athletic hunde un poco más al Oviedo tras remontar con lo justo en el Tartiere

El Athletic hunde un poco más al Oviedo tras remontar con lo justo en el Tartiere

Se vende piso de dos habitaciones en el barrio más poblado de Zaragoza por menos de 125.000 euros

Se vende piso de dos habitaciones en el barrio más poblado de Zaragoza por menos de 125.000 euros
Tracking Pixel Contents