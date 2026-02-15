Mawuli ejerce de hechicera y quita el mal de ojo: las notas del Casademont Zaragoza-Gernika

Mawuli | 8 |

Desatascadora. No fue la más completa, pero sí clave. Abrió el cielo para el Casademont.

Mariona | 5 |

Tranquila. Correcto partido de la capitana, que pareció guardar energías.

Leite | 5 |

Enfadada. No estuvo mal, pero algo desconcentrada y pendiente de los árbitros.

Flores | 5 |

Luchadora. Clásico partido de la catalana, con un impacto mayor que sus números.

Pueyo | 6 |

Pulpo. Lo hace todo bien, pero sigue peleada con el acierto en el tiro.

Oma | 8 |

Triplista. Levantó al Felipe con sus triples y pide más protagonismo.

Vorackova | 8 |

Completa. La más valorada. Hizo de todo sobre la pista antes de medirse a su ex equipo.

Bankolé | 7 |

Intensa. Buena actuación de la francesa, dándolo todo en cada acción.

Fingall | 4 |

Negada. No le salió nada a la americana. Día para olvidar. Se le perdona.

Hempe | 6 |

Efectiva. Parece que no hizo mucho, pero se fue con 11 puntos a casa. Siempre produce la pívot.

Gueye | 7 |

Poderosa. La gala se hizo grande en los dos aros y dejó canastas de mérito.

Hermosa | 6 |

Decidida. Salió con la convicción de reclamar minutos y alternó fallos con buenos movimientos.