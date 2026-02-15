Casademont Zaragoza
Mawuli ejerce de hechicera y quita el mal de ojo: las notas del Casademont Zaragoza-Gernika
Notable actuación coral de las aragonesas en un duelo que les tiene que dar mucha confianza
Mawuli | 8 |
Desatascadora. No fue la más completa, pero sí clave. Abrió el cielo para el Casademont.
Mariona | 5 |
Tranquila. Correcto partido de la capitana, que pareció guardar energías.
Leite | 5 |
Enfadada. No estuvo mal, pero algo desconcentrada y pendiente de los árbitros.
Flores | 5 |
Luchadora. Clásico partido de la catalana, con un impacto mayor que sus números.
Pueyo | 6 |
Pulpo. Lo hace todo bien, pero sigue peleada con el acierto en el tiro.
Oma | 8 |
Triplista. Levantó al Felipe con sus triples y pide más protagonismo.
Vorackova | 8 |
Completa. La más valorada. Hizo de todo sobre la pista antes de medirse a su ex equipo.
Bankolé | 7 |
Intensa. Buena actuación de la francesa, dándolo todo en cada acción.
Fingall | 4 |
Negada. No le salió nada a la americana. Día para olvidar. Se le perdona.
Hempe | 6 |
Efectiva. Parece que no hizo mucho, pero se fue con 11 puntos a casa. Siempre produce la pívot.
Gueye | 7 |
Poderosa. La gala se hizo grande en los dos aros y dejó canastas de mérito.
Hermosa | 6 |
Decidida. Salió con la convicción de reclamar minutos y alternó fallos con buenos movimientos.
