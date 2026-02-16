Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Somos favoritas al 100%, necesito que las jugadoras sientan esa confianza"

Carlos Cantero se mojó sobre cómo ve la eliminatoria ante el USK Praga. Ni apostó por el clásico bienqueda del 50-50, es decir, igualada hasta el mínimo detalle, o darle algo más de porcentaje de favoritismo al conjunto checo por ser el campeón y tener el factor cancha a favor. El técnico dijo «un 100%» para el Casademont.

Ahora bien, tiene truco: «Estoy convencido al 100% y así intento marcárselo a las jugadoras. Ellas responderían lo mismo, un 100% para nosotras porque es la convicción que llevo, pero sé que el porcentaje real no es el que yo doy. Necesito contagiar esa ambición, seguridad y que las jugadoras sientan esa confianza. Estoy convencido de ir al partido a ganar», explicó Cantero, que reconoció además que, en verdad, el Praga «es un rival sobre el papel mejor por el factor campo».

El técnico madrileño considera que «nuestro sueño es la Final Six y pasa por ganar al Praga» y van a ello, como le dijo el presidente Reynaldo Benito «sin miedo». «El trabajo está siendo bueno y queremos sacarlo adelante en los próximos partidos», apostilló.

La presión se la pasa además al USK Praga, ya que «está en el mejor equipo o el que tiene el factor campo». Consideró que «podemos tener la etiqueta de underdog (el no favorito que se sobrepone a todo para ganar), pero no nos sentimos así». «No hay una falsa humildad, no vamos con esa mentalidad, la convicción está ahí», agregó Cantero.

Esta será la tercera vez consecutiva que el Casademont afronte la última eliminatoria antes de la traca final y Cantero la sitúa en medio en cuanto a dificultad: «De los tres playoffs, creo que este es más fácil que el del Mersin y más complicado que el del Bourges», destacó.

Y en cuanto al partido, reconoció que todas sus jugadoras están disponibles, que le preocupa sobre todo «el juego exterior» del conjunto checo y cree que una de las claves estará en que el Casademont lleve «el timing y la iniciativa del juego». «Queremos ver por dónde podemos atacar sus puntos débiles y aprovechar las rotaciones que puedan hacer porque nosotras tenemos una plantilla más larga», concluyó el técnico del conjunto aragonés.