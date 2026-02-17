Casademont Zaragoza
Un día con Mariona Ortiz, jugadora del Casademont Zaragoza: "Me dijeron de hacer las campanadas"
La Federación Española de Baloncesto publica un vídeo en sus redes sociales en la que la capitana del Casademont es la protagonista
La Federación Española de Baloncesto ha publicado este miércoles, un día antes del comienzo del Play In de la Euroliga, un vídeo en sus redes sociales en el que siguen a Mariona Ortiz, jugadora del Casademont durante un día cualquiera de la capitana del equipo aragonés.
En él, se puede ver a la catalana desde primera hora de la mañana. "No como nada para desayunar, me tomo un cafe", dice Mariona, antes de reconocer que "antes era más cuadriculada" con la alimentación, pero que ahora "trato de llevar una dieta equilibrada sin obsesionarme".
En el Príncipe Felipe, la capitana asegura que este año el Casademont "ha dado un paso más" y que ahora tienen una plantilla con 12 jugadoras de "mucha calidad". "Siempre digo que tenemos muchas armas y eso nos hace más peligrosas. Tenemos un gen competitivo muy importante", apunta una Mariona que asegura que su labor es transmitir a las nuevas "la filosofía y la identidad" del equipo, así como que "se sientan como en casa".
En el reportaje, Mariona también habla de "la conexión especial" con la afición y el "crecimiento, la visibilidad y el impacto" que ha ganado el Casademont femenino gracias al seguimiento de los medios, en especial el de Aragón TV que ofrece todos sus partidos. "Es ejemplar, es una manera de conectar con gente a la que de otra manera no hubiéramos llegado", subraya. De hecho, la catalana reconoce que la televisión autonómica "me dijo de hacer las campanadas" hace dos años.
Como curiosidades, la capitana explica que su perro se llama Benito por Bad Bunny y que ese nombre lo decidieron entre las jugadoras del Casademont, que además suelen gastar bromas a Mariona con la posibilidad de ser madre. Además, la jugadora reconoce que siempre intentan realizar una actividad fuera de la pista toda la plantilla antes de un partido importante y así lo hicieron antes de viajar a Praga
