Joan Plaza será entrenador del Casademont Zaragoza hasta final de temporada con opción a una más

El Casademont Zaragoza ha cerrado un acuerdo con Joan Plaza (Barcelona, 62 años) para que tome las riendas del conjunto aragonés hasta final de la presente temporada, con opción para ambas partes para continuar un curso más. El experimentado técnico catalán tomará así el relevo de Jesús Ramírez, destituido el pasado domingo tras los malos resultados del equipo. El club aragonés tenía claras sus opciones para el banquillo pero no inició las conversaciones con el posible sustituto hasta que no se decidió la salida de Ramírez y las negociaciones han concluido este martes con la elección de Joan Plaza.

Aunque ha habido más opciones, finalmente el elegido ha sido Joan Plaza, que posee un amplio currículum en la Liga Endesa y su último equipo ha sido este mismo curso el Morabanc Andorra, del que fue despedido el pasado mes de enero tras encadenar siete derrotas consecutivas. En el Principado solo sumó cuatro victorias, firmando la peor primera vuelta de la historia del club. Dejó al equipo penúltimo, a un solo triunfo del Burgos. Su sustituto ha sido Zan Tabak.

Comenzó su andadura como primer entrenador en el Basquet Tarragona en 1995 y después pasó pr el Joventut y el Real Madrid como entenador ayudante. En el club blanco lo fue de Bozidar Maljokovic y cuando este fue destituido, tuvo la oportunidad de hacerse con las riendas del primer equipo. Con el Madrid ganó la ULEB y la Liga, ambos trofeos en la 2006-07.

Después ha dirigido al Cajasol Sevilla, al Zalgiris Kaunas, al Unicaja Málaga, al Zenit de San Petersburgo, al Real Betis, al AEK Atenas y, por último, al Morabanc Andorra en su regreso a la ACB. Lo hizo en 2024 para sustituir a Natxo Lezcano y salvar al club del Principado de un descenso de categoría, lo que le valió la renovación para esta temporada. Pero su trayectoria le hizo salir también antes de tiempo el pasado mes de enero.

La situación

El Casademont Zaragoza es actualmente decimoquinto clasificado en la Liga Endesa con seis triunfos en 20 partidos y encadena seis derrotas consecutivas. Tiene una sola victoria más que el Andorra y dos más que el Burgos, que ocupa puesto de descenso. Precisamente son dos de sus próximos rivales en dos duelos que se presumen claves para el futuro del equipo aragonés. Casualmente, Plaza debutará en Andorra el próximo 7 de marzo.

La dinámica de resultados y el pobre rendimiento del equipo en la pista llevaron a la entidad a terminar de manera prematura la etapa de Jesús Ramírez en Zaragoza. El preparador catalán había llegado el pasado verano después de que el club aragonés pagara su salida del Braunschweig germano y le firmó un contrato de dos temporadas con opción a otras dos. La intención era establecer un proyecto a medio y largo plazo con una estabilidad en el banquillo que el club aragonés no ha tenido hasta ahora en su etapa en la ACB.

Sin embargo, nada ha salido según lo previsto. El Casademont no estuvo ni cerca de pelear por la Copa del Rey y se ha quedado fuera de la FIBA Europe Cup en la segunda ronda, lejos del objetivo de intentar ganar el título. Además, tres de los cinco fichajes del pasado verano ya no están en el equipo. Primero salió Erik Stevenson, tras un enfrentamiento público con Ramírez, luego se marchó también Lucas Langarita y finalmente lo han hecho Joel Soriano y Sadiq Kabaca, este último sin llegar a debutar tras aplastarse un dedo unos días antes de comenzar la competición.

También han llegado refuerzos. Primero fue Christ Koumadje, el techo de la ACB con 2,24, aunque su rendimiento, esguince de rodilla de por medio, no ha sido tampoco el esperado. Después lo hicieron Josh Richardson, con más de 500 partidos en la NBA y, por último, Isaiah Washington. En el caso del base, tras la lesión de Bell-Haynes que le va a hacer perderse el resto de la temporada.