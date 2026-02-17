La previa del USK Praga- Casademont Zaragoza: abran paso al aspirante

La bonita historia de amor que han protagonizado el Casademont Zaragoza y la Euroliga desde que hace tres temporadas se conocieron ha sido tremendamente intensa, pero siempre ha acabado antes, y de manera dolorosa, de lo que le hubiera gustado al equipo. Pero como a cabezones a los aragoneses no es gana nadie, ahí que están las de Cantero de nuevo en la instancia previa a la gran final de la competición. Como el pasado año, el premio sería doble, porque la Euroliga se resolverá en el Príncipe Felipe y aquello podría ser apoteósico. Pero antes de pensar en todo eso, el Casademont, que parece condenado siempre a ir siempre por el camino más difícil, deberá superar en el Play In al vigente campeón Praga y, por si fuera poco, con el factor cancha en contra.

Eso obliga a las zaragozanas a, como mínimo, ganar un partido en tierras checas. Y lo mejor sería hacerlo a la primera para, siendo la eliminatoria al mejor de tres partidos, tener la posibilidad de certificar la clasificación a la Final Six en casa. Con ese objetivo ha viajado una expedición aragonesa a Praga que no estará sola, ya que la Marea Roja no falla y algo más de 150 aficionados estarán presentes en las gradas del Kralovka Arena de Praga (19.00 horas) para empujar a un equipo que deberá hacer una de las machadas a las que nos tiene acostumbrados para tomar ventaja.

Porque no va a ser fácil, nada fácil. De hecho, por ser las defensoras del título, por tener dos partidos en su hogar y por disponer de una plantilla repleta de estrellas, el USK Praga parte como favorito. Eso sí, el Casademont no está lejos. De hecho, el propio Carlos Cantero considera que si sus jugadores se lo creen y saltan a la cancha con confianza y ambición, nada tienen que envidiar a las checas.

Eso es mucho decir ante un equipo que cuenta con jugadoras como Bridget Carleton, Valeriane Ayayi o Pauline Astier en sus filas. Una rotación pensada para, y con el permiso del Fenerbahce, ganar la Euroliga. Porque el Casademont se juega parte de su temporada estos días, pero el Praga se la juega prácticamente toda. Porque para ellas, que arrasan en la competición doméstica y acumulan Ligas una tras otra, no estar en la Final Six sería un tremendo fracaso.

Detalles

Ese factor puede ser un detalle a favor para el equipo aragonés que va con toda la ilusión del mundo y con la intención de romper su techo. Porque estar en la final de la Euroliga sería un hito que ni se podía imaginar Mariona Ortiz cuando en mayo de 2022 fichó por el Casademont Zaragoza. El liderazgo de la capitana, que ya ha demostrado que es de las que aparece en las grandes ocasiones, será uno de los argumentos a los que se agarre el equipo en Praga. Pero será un día en el que todas tendrán que aparecer para tumbar a las checas en su pabellón. En especial, Carla Leite. La MVP de la Eurocup querrá dejar su sello, como ya está haciendo, en la Euroliga y vivirá un bonito duelo de estrellas francesas con Astier. Vorackova se enfrentará a su exequipo y, como la que mejor lo conozca, también debe ser importante para batir al Praga.

La batalla en la pintura, sin la lesionada Jonnes y la recién llegada Feagin como una tremenda incógnita, será otra de las claves ante un equipo que, a pesar de contar también con nombres como Maite Cazorla, Salaun o Hoff, tiene una rotación más corta que un Casademont que debe imponer su ritmo y no dejarse impresionar por el físico de un equipo rival que sabe lo que es saborear las mieles del éxito europeo hace tan solo unos meses. Ahora es el momento de un traspaso de poderes. Abran paso al aspirante