Santi Yusta y Miguel González, convocados con la selección española de baloncesto: consulta la lista completa de Chus Mateo

La selección española de baloncesto afronta el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Primera Fase de Clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027 que disputará en el Palacio de los Deportes de Oviedo ante el combinado de Ucrania. El seleccionador español, Chus Mateo, ha dado este martes una lista de convocados que incluye a dieciséis jugadores, siendo dos de ellos del Casademont Zaragoza.

Los dos deportistas, fundamentales esta temporada en la disciplina rojilla, son Santi Yusta, capitán del conjunto aragonés, y Miguel González. A estos dos se suman Lluís Costa (Coviran Granada), Ferrán Bassas (BAXI Manresa), Álvaro Cárdenas (Peristeri BC - cedido por Valencia Basket), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Pep Busquets (Básquet Girona), Álex Reyes (BAXI Manresa), Sergi Martínez (Básquet Girona), Fran Guerra (La Laguna Tenerife), Izan Almansa (Real Madrid), Eric Vila (Dreamland Gran Canaria), Isaac Nogués (Valencia Basket) y Pierre Oriola (BAXI Manresa), estos dos últimos, exjugadores del CB Peñas Huesca.

Otros catorce jugadores que conforman una larga lista de convocados que implicará la necesidad de hacer descartes. En este sentido, la competición solo permite llevar a catorce baloncestistas a los tres partidos que España tiene por delante para completar la Primera Fase de clasificación, por lo que dos de ellos deberán quedarse fuera. La selección nacional que jugará primero contra Ucrania, acabará esta fase en julio tras enfrentarse a Dinamarca en casa y visitar a Georgia.

Santi Yusta, en el partido de FIBA Europe Cup contra el Sassari en el Príncipe Felipe / LAURA TRIVES

Además, Yusta y González no han sido los únicos reclamados por sus países. A las convocatorias del alero y del escolta con España se suman las de otros dos jugadores del Casademont Zaragoza con sus respectivas selecciones. Por un lado, la Federación Italiana ha llamado a filas a Marco Spissu. El base tendrá que medirse en un doble partido a Gran Bretaña. Y, por otro lado, Joaquín Rodríguez vuelve a estar en la lista de Uruguay y se enfrentará a Argentina y Cuba.

Este 2 de febrero a las 20.30 horas, la sede asturiana acoge por primera vez en su historia un partido de la selección masculina absoluta. Por este motivo, el acto de presentación ha contado con la participación del alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, así como de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar. Tras sus intervenciones, Chus Mateo ha anunciado la lista. "Las lesiones nos han hecho descomponer lo que fue la primera ventana", ha afirmado el seleccionador, quien se ha visto obligado a llamar a seis jugadores nuevos, aunque está seguro de que "su compromiso va a ser el máximo".