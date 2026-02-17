Asi va a ser el viaje al día de la 'Marea Roja' a Praga para animar al Casademont Zaragoza: apasionante maratón de 20 horas

Contando las horas que faltan para el primer encuentro del Play In están las jugadoras del Casademont Zaragoza, pero también lo están los alrededor de 150 integrantes de la 'Marea Roja' que no ha querido dejar solo a su equipo en uno de los encuentros más importantes de los últimos tiempos. Mientras la plantilla y el cuerpo técnico van a llegar este martes a Praga, los aficionados vivirán el miércoles una maratoniana pero apasionante jornada.

Para empezar, los seguidores del Casademont están citados sobre las 7.00 de la mañana para salir puntuales, en un avión de Air Horizont que tiene previsto despegar a las 8.00 y aterrizar en el destino pasadas las 10 de la mañana. El club ha contratado unos autobuses que desplazarán a la 'Marea Roja' desde el aeropuerto de la capital checa hasta el centro de Praga.

Desde entonces, los aragoneses allí presentes tendrán tiempo suficiente para disfrutar de una de las ciudades más bonitas de Europa. La única pega será el intenso frío que se espera, con temperaturas alrededor de los 0 grados, aunque seguro que ese frío no consigue apagar los ánimos de la hinchada del Casademont.

El momento

Tras pasar la mañana y buena parte de la tarde por las calles de Praga, llegará el momento más esperado del día. Los aficionados se desplazarán en torno a una hora antes del comienzo del partido (19.00 horas) al Kralovka Arena de Praga, escenario del duelo entre zaragozanas y checas. Será el momento en el que las jugadoras del Casademont sientan el calor de una afición que tratará de llevarlas en volandas en busca de lo que sería un triunfo capital.

A la finalización del encuentro, los desplazados viajarán desde el pabellón hasta el aeropuerto y allí cogerán el vuelo, con salida prevista a las 23.30 horas, de vuelta a casa. La previsión es que antes de las 2 de la mañana, si no hay retrasos, el avión haya aterrizado en el aeropuerto de Zaragoza y los aficionados puedan regresar a sus domicilios esperemos que con una sonrisa y con la Final Six de Zaragoza más cerca.