Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza, tras ganar en Praga: "Estoy muy contento con el primer paso que hemos dado"

Carlos Cantero no podía ocultar su satisfacción por el enorme partido que hizo el Casademont Zaragoza para vencer en Praga y sumar el primer punto de la eliminatoria del Play In de la Euroliga. El técnico consideró que su equipo hizo «muy buen partido» y destacó «la buena salida», los primeros minutos, sorteando «esos nervios que nos podían pasar factura». «Hemos ganado esa ventaja en el primer cuarto y la hemos mantenido muy bien», añadió.

En el inicio de la segunda parte «han apretado y se han puesto a tres, pero en cuanto hemos apretado otra vez hemos vuelto a coger la ventaja de diez puntos», destacó. El técnico aseguró que una de las claves fue «jugar muy inteligente» y por ello confesó estar «muy contento con el primer paso que hemos dado». «No está el trabajo hecho ni mucho menos, pero vamos a jugar en casa con la seguridad del 1-0», apostilló.

Otra clave fue la gran interpretación que hizo el Casademont durante todo el partido. «Hemos sabido identificar en su sistema y en su juega quién era importante. Estábamos parando sus mejores armas y ha seguido todo un buen guion. En la segunda parte, con su quinteto más pequeño, hemos sabido ganar las ventajas dentro», explicó.

Y dos lecturas más que ya hizo en la previa. La primera, que el técnico creía en que el Casademont estaba más que preparado para vencer y convencido de ello y así fue: «Es como ir a un examen sabiendo que has estudiado, otros años nos han fallado los nervios», aseveró. Y la segunda, que se hizo notar la plantilla más larga del equipo aragonés. «Todas han aportado y hemos buscado bien las rachas de cada una, la de faltas de Leite y los triples de Nadia, hemos jugado más con Pueyo y Mariona ha dirigido muy bien», resaltó Cantero.

Por supuesto, también tuvo palabras de agradecimiento para la Marea Roja, los 150 aficionados del Casademont que viajaron a Praga: «Se notaba el empuje y que estábamos peleando por algo más. Se les escuchaba animar, en las decisiones arbitrales, ánimos en momentos de problemas... El boom que tenemos en Zaragoza es espectacular y estamos disfrutándolo mucho», dijo. Y ahora, a rematarlo en Zaragoza. «Por favor, venid, necesitamos el Felipe lleno, podemos vivir un partido histórico. En casa será complicado porque ya hemos visto la calidad del rival», concluyó.

Por su parte, Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza, destacó que la clave del triunfo en Praga fue que «hemos creído desde el minuto 1 y sacar nuestras ventajas», lo que les permitió «dominar el partido bastante bien». Además, incidió en que, si bien el conjunto checo «tiene un equipo espectacular y de alto nivel», en el Casademont «la fortaleza es que todas las que han jugado han aportado mucho» Ahora bien, avisa: «En Zaragoza, partido nuevo. Hemos sacado uno, pero falta otro».