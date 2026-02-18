El Casademont Zaragoza cae por 85-64 en la Minicopa ante el Barcelona

El Casademont Zaragoza de la Minicopa Endesa 2026 no pudo imponerse a un rival de entidad como el Barcelona. En el torneo disputado en Valencia, los jóvenes del conjunto rojillo fueron superados por 85-64 por el cuadro catalán. Aunque el Casademont puso todo de su parte en una competición que sirve a los infantiles para emular a sus ídolos, el Barça ganó todos los cuartos (17-12, 19-18, 32-19 y 17-15) y fue engordando su ventaja durante todo el encuentro.

En esta la jornada de la Minicopa disputada este miércoles, el anfitrión Valencia ganó al Unicaja (75-53), mientras que el Madrid hizo lo propio con el Manresa (92-42) y el Gran Canaria se llevó el derbi isleño ante el CB Canarias (106-70).