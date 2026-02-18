El Casademont Zaragoza U22 busca reencontrarse con su mejor versión ante el Real Madrid

El Casademont Zaragoza U22 afronta este miércoles (20:00 horas) una nueva cita exigente en la quinta jornada de la segunda fase de Liga U, con la visita al Real Madrid. El conjunto aragonés encara otra salida de máxima dificultad con el claro objetivo de resarcirse de la última derrota ante el Barça y volver a sumar en un escenario competitivo.

El equipo llega tras caer en Barcelona en un encuentro en el que luchó, pero no pudo hacerse con la victoria. Con un balance de tres triunfos y dos derrotas, los rojillos forman parte de un triple empate entre el tercer, cuarto y quinto puesto, lo que refleja la igualdad del grupo y la importancia de cada partido.

Por su parte, el Real Madrid ocupa actualmente la segunda posición. El conjunto blanco solo ha cedido un partido, precisamente en casa y ante el líder, el Barça. En el precedente de la primera fase, ambos equipos ya demostraron su fortaleza como locales: el Real Madrid se impuso en su pista, mientras que Casademont hizo lo propio en el Siglo XXI.

A pesar de la exigencia que supone jugar a domicilio, el Casademont Zaragoza quiere volver a mostrar su mejor versión, recuperar sensaciones y competir con la ambición que le ha caracterizado durante la temporada.