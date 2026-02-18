El Casademont Zaragoza U22 se desinfla en el último cuarto en Madrid (78-60)
Los de Jorge Serna estuvieron no le perdieron la cara al encuentro hasta llegar los minutos finales pero regresan a casa de vacío
El Real Madrid se ha impuesto en casa a un Casademont Zaragoza que ha dado la cara en todo momento en la jornada 7 de Liga U. El equipo local fue el encargado de encender el marcador, aunque los rojillos respondieron rápido con la igualdad y, justo después, un triple de Álex Moreno los puso por delante por primera vez en el partido. El duelo estuvo igualado todo el primer tiempo, aunque con el Madrid tomando siempre la delantera. En los instantes finales, los aragoneses apretaron para cerrar el parcial en 14-16.
El segundo cuarto fue todo para el Casademont. Los de Jorge Serna dominaron aumentando cada vez más la ventaja con tiros de 3 para firmar un parcial de 5 arriba e irse al descanso 34-41. Sin embargo, tras la reanudación, el Madrid se despertó de la siesta y le dio la vuelta por completo al choque, tanto en resultado como en juego, dejando un 53-52 para el último cuarto. Cuando el Casademont quiso reivindicarse, chocó con el muro local y se vuelve a Zaragoza con un 78-60.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- El grupo de folclore aragonés que se despide tras más de 40 años en activo: 'Aunque las luces de un escenario se apaguen...
- La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los agricultores detenidos por los disturbios de La Aljafería
- Zaragoza contará con un vuelo chárter para las Fiestas del Pilar 2026 a un país de Oriente Medio
- Enrique de Teresa, padre de la Torre del Agua y encargado de su renovación: 'Casi siento incredulidad por haber diseñado este espacio
- Lo que dice la normativa sobre el polémico penalti señalado en contra del Real Zaragoza en León: 'no tiene recorrido
- Aragón tiene todas las miradas puestas en la crecida del Ebro tras el paso de la borrasca Oriana
- El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas