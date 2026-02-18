El Casademont Zaragoza U22 se desinfla en el último cuarto en Madrid (78-60)

El Real Madrid se ha impuesto en casa a un Casademont Zaragoza que ha dado la cara en todo momento en la jornada 7 de Liga U. El equipo local fue el encargado de encender el marcador, aunque los rojillos respondieron rápido con la igualdad y, justo después, un triple de Álex Moreno los puso por delante por primera vez en el partido. El duelo estuvo igualado todo el primer tiempo, aunque con el Madrid tomando siempre la delantera. En los instantes finales, los aragoneses apretaron para cerrar el parcial en 14-16.

El segundo cuarto fue todo para el Casademont. Los de Jorge Serna dominaron aumentando cada vez más la ventaja con tiros de 3 para firmar un parcial de 5 arriba e irse al descanso 34-41. Sin embargo, tras la reanudación, el Madrid se despertó de la siesta y le dio la vuelta por completo al choque, tanto en resultado como en juego, dejando un 53-52 para el último cuarto. Cuando el Casademont quiso reivindicarse, chocó con el muro local y se vuelve a Zaragoza con un 78-60.