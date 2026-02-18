El club de la rasmia del Casademont Zaragoza ya está en Praga en busca de una plaza para la Final Six de la Euroliga: “Nadie se lo quería perder”

No habían dado todavía las siete de la mañana y el aeropuerto de Zaragoza ya estaba teñido de rojo. Tampoco había caras de sueño ni bostezos a pesar del madrugón. "Otros que no se lo han querido perder", se decían unos aficionados a otros en la puerta de embarque. Porque esto es ya la gran familia del Casademont. Son solo 150 los que van a tener el honor de acompañar a las chicas a Praga, pero hubieran sido muchos más si hubiera habido más plazas. Para ver lo que ha crecido en equipo no hay más que comprobar que el club podría haber juntado a más gente un miércoles laboral en la República Checa que aficionados acudieron al primer partido oficial de la sección en el Príncipe Felipe. Casi nada.

Además, un destino como Praga, una de las ciudades más turísticas de Europa, hace que el viaje sea doblemente atractivo. El buen ambiente y las ganas de disfrutar reinan en un vuelo en el que hay gente de todo tipo. El Casademont femenino levanta pasiones entre todas las edades y generaciones. Porque hay familias con niños que hoy no irán al colegio por una buena causa, hay trabajadores que no han dudado en cogerse fiesta y hay una buena representación de jubilados que sienten con este equipo unas emociones que quizá ya no esperaban.

Es el caso de Carmen, que viaja con un grupo de amigos que pasan todos de los 60 años. A ella, el terremoto del Casademont femenino le sacudió por casualidad. "Paseábamos todos lo domingos por la mañana por los alrededores del Príncipe Felipe y siempre veíamos un ambiente tan bueno y tan sano que un día decidimos meternos", recuerda.

Mucho les debió gustar lo que vieron, porque decidieron abonarse. "Ya llevamos tres años", puntualiza Carmen. "De baloncesto no entendemos mucho, pero es que es muy emocionante y hay momentos de mucha euforia. Las chicas son muy trabajadoras y luchadoras", señala la aragonesa, que augura en Praga un partido complicado. "No sé rezar, si no lo haría", acaba entre risas.

En el avión, a su lado, va Sergio, que podría ser su nieto, pero solo comparten su afición por el Casademont. Ningún amigo del joven ha podido cogerse el día libre y viajar a Praga, pero eso no le ha frenado y ha decidido viajar solo. Aunque solo es difícil estar aquí. Al aragonés, que ha jugado a baloncesto desde pequeño, le encanta Vorackova. "Seguro que tiene muchas ganas de demostrar cosas hoy ante su exequipo", confía. Sergio cree que la primera parte va a ser igualada, pero que en el tercer cuarto el Casademont va a dar el golpe definitivo. "Si tuviera que definir con una palabra a este equipo sería ilusión", afirma.

Pero antes del choque, como todos los que han decidio acudir a Praga, habrá tiempo para hacer turismo. "Tengo ganas de ver el castillo y la biblioteca, que me han dicho que es muy bonita", asegura. "Y de comer y tomarte un par de cervezas, también", añade con una sonrisa. Las bufandas del Casademont (el club ha regalado una a todos los pasajeros) ya ondean a miles de pies de altura. Hay muchas ganas de ver Praga, de ver el partido y de, sobre todo, de hacerse oir para que la voz del Casademont se escuche por toda Europa.