Así es Joan Plaza, un entrenador constructor de proyectos para salvar al Casademont Zaragoza

A Joan Plaza se ha encomendado el Casademont. Un entrenador veterano, curtido, que ha luchado por títulos y por descensos y que, sobre todo, conoce la Liga Endesa al dedillo, donde suma 491 partidos. Su apuesta recuerda a la que hizo el club en el 2021 con Luis Casimiro, una elección alejada de los experimentos buscando bagaje, conocimiento y una voz con mucha autoridad y que este miércoles dirigió su primer entrenamiento.

De todos modos, resulta en cierto modo paradójico que los proyectos en los que más ha brillado el técnico catalán hayan sido cuando más años y tiempo ha tenido para construir, como Real Madrid y Unicaja Málaga. Y eso mismo reconoció: «Siempre he sido un entrenador muy de proyectos, de poder construir algo».

Pero de primeras, Joan Plaza no ha venido para construir y sí a salvar en una misión muy parecida a la que completó con éxito el pasado curso con el Morabanc Andorra, al que salvó del descenso tras nueve victorias en 17 partidos (seis lleva el Casademont en 20) , tres de ellas en las últimas tres jornadas. Esa misma meta tendrá en Zaragoza, evitar la zona roja y vivir una final de curso lo más tranquilo posible y sin sufrir. De hecho, hasta su contrato así lo especifica, ya que ha firmado por lo que queda de esta temporada y una más opcional.

El Casademont, de primeras, puede esperar a un técnico que no ponga todo patas arriba, como por ejemplo hizo Fisac, que cuando volvió al club aragonés apuntó en la lista negra a jugadores como Frankie Ferrari, enseguida hizo grandes cambios en las rotaciones y en los roles de los jugadores.

«Cuando se llega a mitad de temporada lo que se procura hacer es no entrar como un pulpo en un garaje. Intentas ir con cuidado, ir conociendo a la gente, el rol de todo el mundo, al público, lo que esperan de ti… Ir acomodándote e ir haciendo cambios, sobre todo invisibles y no traumáticos», dijo hace 13 meses cuando firmó por el Andorra. Días después se estrenó con derrota en el_Príncipe Felipe y después ganó tres seguidos.

En cuanto a su estilo de juego, uno de sus grandes retos va a ser transformar el exceso de individualismo del que viene pecando el Casademont, con tiros en ocasiones sin ton ni son ni un sistema definido, a su ideal de baloncesto: «Siempre he sido de tener un pensamiento más cooperativo en vez de ser un equipo que dependa de sólo uno o dos jugadores o de las genialidades»,aseguró. «Prefiero un jugador que sepa por qué tira, aunque falle, que uno que tire bien sin saber por qué», recalcó.

Para Plaza, el baloncesto «es un juego de decisiones, no de sistemas», por lo que prefiere jugadores con inteligencia sobre la pista y que sepan leer las ayudas, los bloqueos y las ventajas. Tampoco es un entrenador de ritmo muy alto, solo en caso de un contragolpe claro. Le gusta mover mucho la pelota, posesiones tirando a largas y que los interiores sean generadores de juego y que no solo reciban y se jueguen el uno contra uno.

Y, sobre todo, la defensa es innegociable para él y la base de sus equipos. «Sin defensa no hay discurso», dijo en una ocasión. Y cuando no funciona, en los tiempos muertos es un técnico que opta por ser más bien sosegado, sin grandes gritos ni enfados, todo lo contrario que, por ejemplo, Pablo Laso. Esta es la teoría. La práctica, que sean victorias.