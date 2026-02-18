Joan Plaza, el entrenador número 20 del Casademont en la ACB: solo tres han empezado y acabado una temporada

Basket Zaragoza 2002 se ha consolidado en la élite del baloncesto español, convirtiéndose en el equipo aragonés con más temporadas en la Liga ACB: disputa su decimoséptima campaña en la máxima categoría, la decimosexta de forma consecutiva desde que lograra el ascenso en 2010. Sin embargo, le está costando encontrar la estabilidad en el banquillo con proyectos a medio y largo plazo y ha vuelto a sucederle con Jesús Ramírez, destituido tras 20 jornadas al frente del equipo.

Basta un dato para ver lo que falla en el club aragonés: en estos 17 cursos solo ha habido tres entrenadores que han empezado y terminado, al menos, una temporada completa al frente del equipo: José Luis Abós, Joaquín Ruiz Lorente y Porfirio Fisac. Y Abós es el único de esa terna que no acabó despedido.

19 entrenadores han dirigido, al menos, un partido al Casademont Zaragoza en la Liga ACB, 24 en toda su historia desde 2002. Solo en 8 de las 17 temporadas en la Liga Endesa el club no cambió el inquilino del banquillo con la temporada ya empezada o a punto de terminar. Y cinco de las soluciones que se buscaron para terminar una campaña no empezaron la siguiente.

Así, solo hay dos entrenadores que han superado el centenar de partidos dirigidos en la máxima categoría, Fisac y Abós, lista a la que se une Alfred Julbe en la Liga LEB. También hay dos entrenadores que únicamente han estado al frente del equipo en un partido de manera ocasional, Sergio Lamúa en la 2020-21 y Aleix Durán en la 2021-22.

La larga lista

El primer técnico del Basket Zaragoza 2002, entonces todavía CAI, en la ACB fue Curro Segura tras lograr el ascenso en la temporada 2007-08. Pero el granadino no terminó la campaña y fue cesado tras 18 jornadas y solo 5 victorias. Le sustituyó un hombre de la casa, Alberto Angulo, que solo fue capaz de sumar tres triunfos más en 14 partidos y no pudo evitar el regreso a la LEB.

En 2009 tomó las riendas del equipo José Luis Abós, que no solo devolvió al club a la máxima categoría en un año sino que lo asentó en la ACB en cuatro notables temporadas en las que el entonces CAI disputó su primera Copa del Rey, alcanzó las semifinales de la Liga y se clasificó para sus primeras aventuras europeas en la Eurocup.

José Luis Abós y Joaquín Ruiz Lorente, en un entrenamiento. / JAIME GALINDO

La prematura y dolorosa desaparición del aragonés en 2014 dejó inacabada su obra al frente del equipo. Le reemplazó su mano derecha, Joaquín Ruiz Lorente, que completó la temporada 2014-15 metiendo al equipo en la Copa y quedándose fuera del playoff por el average pero solo aguantó siete jornadas de la 2014-15.

Llegó entonces al banquillo Andreu Casadevall para terminar ese curso y comenzar el siguiente en el que fue destituido tras 22 jornadas. Las diez últimas asumió las riendas del equipo Luis Guil, que solo ganó dos de esa decena de encuentros y no continuó en la siguiente campaña.

El club apostó entonces por Jota Cuspinera, pero le cesó tras cinco victorias en 18 partidos y tomó las riendas su ayudante, Pep Cargol, que sumó otros cinco triunfos en 16 jornadas. En 2018 se abrió la única etapa de estabilidad en el banquillo que ha vivido el club desde la muerte de Abós con la llegada de Porfirio Fisac.

Otra etapa de cambios

El segoviano completó dos temporadas hasta que decidió marcharse al Gran Canaria. Su sustituto fue Diego Ocampo, que no funcionó en Zaragoza. Aguantó ocho partidos, con dos victorias, y le reemplazó el Oveja Hernández, que dirigió al conjunto aragonés en 21 jornadas hasta que anunció su marcha. Sergio Lamúa se hizo cargo del equipo hasta que llegó Luis Casimiro para los seis últimos partidos (tres victorias) y la fase final de la Champions que terminó en bronce.

Sin embargo, el club tampoco apostó entonces por un técnico de su trayectoria y experiencia y optó por Jaume Ponsarnau. Sin embargo, el catalán tampoco cuajó en el Príncipe Felipe y fue despedido tras sumar cuatro victorias en 13 jornadas. Su segundo, Aleix Durán, ocupó el banquillo de manera interina hasta la llegada de Dragan Sakota, que logró tres triunfos en nueve partidos.

Porfirio Fisac, durante un partido europeo. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El veterano técnico tampoco fue el elegido para el siguiente curso en el que el efímero director deportivo Toni Muedra tomó una de las decisiones más arriesgadas de la historia del club con la apuesta por el austriaco Martin Schiller. Solo duró cuatro jornadas, con cero triunfos, y se llevó por delante al propio Muedra.

El club echó mano entonces de Porfirio Fisac de nuevo, que terminó ese curso y empezó y terminó el siguiente, el 2023-24. Empezó uno más, el pasado, pero su desprecio por la competición europea y los desencuentros con el club acabaron con el segoviano en su casa antes de tiempo, a falta de cinco partidos para el final. Cinco partidos que estuvieron dirigidos por Rodrigo San Miguel mientras la entidad negociaba con Jesús Ramírez para poner en sus manos un nuevo proyecto.

El Casademont tuvo que pagar su salida del Braunschweig germano, con quien Ramírez había renovado en enero hasta 2027 fruto de su buen trabajo al frente del equipo. El preparador de Granollers se convirtió en el entrenador número 24 de la historia del club con un contrato por dos cursos ampliables a dos más, pero solo ha durado 20 partidos. El Casademont sigue buscando un técnico con el que edificar un proyecto sólido pero sigue sin encontrar nada que funcione en el Príncipe Felipe. Joan Plaza es el nuevo elegido, el inquilino número 20 en la ACB.