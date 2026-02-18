Casademont Zaragoza
Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
Tremenda exhibición coral de las de Cantero en la que sería injusto destacar solo a una jugadora
Fingall | 9 |
Recompensada. Le entraron los triples el mejor día para ello. Tremenda jugadora.
Mariona | 9 |
Faro. El triunfo no se entiende sin su liderazgo ni su magia en el tercer cuarto.
Leite | 8 |
Lista. Forzó faltas con su talento y, además de un triplazo, lo aprovechó desde el tiro libre.
Flores | 5 |
Superada. Estuvo nerviosa y esta vez le tocó sufrir las habituales defensas pegajosas que ella hace.
Pueyo | 7 |
Rabiosa. Sacó la rasmia ante las adversidades en una demostración de carácter
Oma | - |
Capitana. No jugó, pero no le hizo falta para aportar su granito de arena.
Vorackova | 8 |
Homenajeada. Volvía a casa, fue la más valorada y se llevó flores y la victoria.
Mawuli| 7 |
Crecida. De un inicio acelerado pasó a una confianza brutal y clave
Bankolé | 6 |
Rocosa. No necesitó brillar para sumar en los dos lados de la canasta.
Hempe | 8 |
Ejecutora. Máxima anotadora. Mucha raza en cada acción.
Gueye | 7 |
Vital Sus puntos llegaron cuando las cosas amenazaban con torcerse.
Hermosa | 5 |
Recurso. Saltó a la pista por las faltas de Hempe, pero jugó poco y sin impacto.
