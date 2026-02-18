Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas

Fingall | 9 |

Recompensada. Le entraron los triples el mejor día para ello. Tremenda jugadora.

Mariona | 9 |

Faro. El triunfo no se entiende sin su liderazgo ni su magia en el tercer cuarto.

Leite | 8 |

Lista. Forzó faltas con su talento y, además de un triplazo, lo aprovechó desde el tiro libre.

Flores | 5 |

Superada. Estuvo nerviosa y esta vez le tocó sufrir las habituales defensas pegajosas que ella hace.

Pueyo | 7 |

Rabiosa. Sacó la rasmia ante las adversidades en una demostración de carácter

Oma | - |

Capitana. No jugó, pero no le hizo falta para aportar su granito de arena.

Vorackova | 8 |

Homenajeada. Volvía a casa, fue la más valorada y se llevó flores y la victoria.

Mawuli| 7 |

Crecida. De un inicio acelerado pasó a una confianza brutal y clave

Bankolé | 6 |

Rocosa. No necesitó brillar para sumar en los dos lados de la canasta.

Hempe | 8 |

Ejecutora. Máxima anotadora. Mucha raza en cada acción.

Gueye | 7 |

Vital Sus puntos llegaron cuando las cosas amenazaban con torcerse.

Hermosa | 5 |

Recurso. Saltó a la pista por las faltas de Hempe, pero jugó poco y sin impacto.