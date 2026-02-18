Reynaldo Benito, presidente del Casademont, en Praga: "Queremos que la afición disfrute la Final Six en Zaragoza"

A pocas horas del primer asalto del Play In de la Euroliga que el Casademont Zaragoza disputará esta tarde ante el USK Praga, el presidente del club, Reynaldo Benito, ha querido transmitir un mensaje de confianza antes de enfrentarse al vigente campeón. "Nuestro sueño es llegar a la Final Six, por eso decidimos organizarla en Zaragoza. Lo que queremos es trasladar a la afición el poder disfrutarla en casa", ha asegurado el directivo desde la capital de República Checa.

En este sentido, Benito subraya que el objetivo final sigue siendo disputar la fase decisiva en el Príncipe Felipe. Asimismo, afirma que las de Carlos Cantero se encuentran en la "mejor predisposición" para pelear por un pase que todavía tendrá, al menos, un partido de vuelta en Zaragoza tras el choque de este miércoles. Aun así, el dirigente no ha escondido la dificultad de la eliminatoria ante las "campeonas de Europa", aunque apela al carácter competitivo de las aragonesas: "Tenemos equipo y, sobre todo, tenemos ganas y hambre. Hay mucha ilusión por intentar ganar y pasar a la siguiente ronda".

El equipo no estará solo en el Kralovka Arena, ya que la Marea Roja ha respondido a la llamada llenando el avión organizado por el club, un hecho que el presidente también ha valorado. "La gente viene muy animada. Si hubiera habido otro avión, también se habría llenado", ha reconocido. Para Benito, este desplazamiento masivo a la capital Checa refuerza la identidad del club: "Somos la imagen de una ciudad y de una región, de Zaragoza y Aragón, y a través del baloncesto nos identificamos mucha gente. Es un orgullo".

Junto a la expedición también ha viajado el director general de Turismo del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada, quien ha querido remarcar el apoyo institucional al equipo en esta cita continental. Moncada se ha mostrado optimista al asegurar será un "partido precioso". Asimismo, ha puesto en valor el impacto del conjunto aragonés como embajador en el extranjero: "Para nosotros es muy importante que el Casademont esté donde está, porque atrae turismo para nuestra ciudad, algo que echamos un poco de menos en otros sectores", ha concluido.