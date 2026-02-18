El USK Praga-Casademont Zaragoza de Euroliga, en directo: así se está viviendo el partido desde la República Checa

La bonita historia de amor que han protagonizado el Casademont Zaragoza y la Euroliga desde que hace tres temporadas se conocieron ha sido tremendamente intensa, pero siempre ha acabado antes, y de manera dolorosa, de lo que le hubiera gustado al equipo. Pero aquí está de nuevo el equipo aragonés, apoyado por casi 200 seguidores muy ruidosos que se están dejando notar de lo lindo en el Kralovka Arena de Praga.

Las zaragozanas están obligadas a, como mínimo, ganar un partido en tierras checas. Y lo mejor sería hacerlo a la primera para, siendo la eliminatoria al mejor de tres partidos, tener la posibilidad de certificar la clasificación a la Final Six en casa. Sigue con nosotros desde Praga el minuto a minuto del apasionante duelo:

Falla el primero y mete el segundo (11-18)

Canasta de Astier, bandeja fácil. Pierde Gueye el balón en la zona y en el otro lado se le vuelve a escapar un rebote defensivo. Falta en defensa, Ayayi a la línea.

Tiros libres dentro para Carla Leite, que devuelve los 10 de ventaja.

Canasta de Maite Cazorla, la única del USK Praga que ha anotado (6-16). Canastón de Salaün de media distancia.

Dentro el adicional de Fingall (4-16). Vaya comienzo.

¡¡¡Canasta y adicional de Nadia Fingall!!! Qué bien está leyendo el Casademont las ventajas en el poste. Tiempo muerto del USK Praga.

Canasta en el poste de Aminata Gueye. Gran baloncesto del Casademont (4-13).

Segunda falta de Hempe, que se va al banquillo. Y cuarta de equipo del Casademont a 5.30 del final del primer cuarto. Una lástima.

Se durmió Hempe en la penetración de Maite Cazorla, que rompe el parcial de 0-7. Anota Hempe en segundo esfuerzo tras haber recibido el tapón de Hof.