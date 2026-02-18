Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El USK Praga-Casademont Zaragoza de Euroliga, en directo: así se está viviendo el partido desde la República Checa

Sigue con nosotros desde Praga el minuto a minuto del primer duelo del 'Play In' en el que el equipo aragonés se juega buena parte de sus opciones de estar en la 'Final Six'

Cazorla, buscando un pase ante la defensa de Mariona Ortiz en Praga

Cazorla, buscando un pase ante la defensa de Mariona Ortiz en Praga / FIBA

Arturo Pola

A. Bobed

Praga

La bonita historia de amor que han protagonizado el Casademont Zaragoza y la Euroliga desde que hace tres temporadas se conocieron ha sido tremendamente intensa, pero siempre ha acabado antes, y de manera dolorosa, de lo que le hubiera gustado al equipo. Pero aquí está de nuevo el equipo aragonés, apoyado por casi 200 seguidores muy ruidosos que se están dejando notar de lo lindo en el Kralovka Arena de Praga.

Las zaragozanas están obligadas a, como mínimo, ganar un partido en tierras checas. Y lo mejor sería hacerlo a la primera para, siendo la eliminatoria al mejor de tres partidos, tener la posibilidad de certificar la clasificación a la Final Six en casa. Sigue con nosotros desde Praga el minuto a minuto del apasionante duelo:

