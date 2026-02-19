Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Casademont Zaragoza cae derrotado en la segunda jornada de la Minicopa Endesa (74-104)

La cantera rojilla ha perdido este jueves ante el Tirma Gran Canaria en su segundo partido del torneo disputado en Valencia

Partido de la Minicopa Endesa entre el Casademont Zaragoza y el Gran Canaria. / ACB Photo / David Grau

Bruno Palacio

El Casademont Zaragoza ha perdido también en la segunda jornada de la Minicopa Endesa 2026 al caer por 74-104 ante el Tirma Gran Canaria. La cantera rojilla se llevó una desventaja considerable en el primer cuarto y, aunque ganó el siguiente y compitió los dos parciales de la segunda parte, no pudo salvar la distancia en el segundo duelo del torneo disputado en Valencia.

En los otros tres partidos celebrados este jueves, el Real Madrid ha vencido al Unicaja (26-77), el Valencia se ha impuesto de nuevo en casa ante el Manresa (105-63) y el Fundación CB Canarias ha caído derrotado ante el Barça (63-77). Mañana, el Casademont se enfrentará a las 14.00 horas al CB Canarias en la última jornada de la fase de clasificación a semifinales.

