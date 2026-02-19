El Casademont Zaragoza cae derrotado en la segunda jornada de la Minicopa Endesa (74-104)

El Casademont Zaragoza ha perdido también en la segunda jornada de la Minicopa Endesa 2026 al caer por 74-104 ante el Tirma Gran Canaria. La cantera rojilla se llevó una desventaja considerable en el primer cuarto y, aunque ganó el siguiente y compitió los dos parciales de la segunda parte, no pudo salvar la distancia en el segundo duelo del torneo disputado en Valencia.

En los otros tres partidos celebrados este jueves, el Real Madrid ha vencido al Unicaja (26-77), el Valencia se ha impuesto de nuevo en casa ante el Manresa (105-63) y el Fundación CB Canarias ha caído derrotado ante el Barça (63-77). Mañana, el Casademont se enfrentará a las 14.00 horas al CB Canarias en la última jornada de la fase de clasificación a semifinales.