El Casademont Zaragoza cae derrotado en la segunda jornada de la Minicopa Endesa (74-104)
La cantera rojilla ha perdido este jueves ante el Tirma Gran Canaria en su segundo partido del torneo disputado en Valencia
El Casademont Zaragoza ha perdido también en la segunda jornada de la Minicopa Endesa 2026 al caer por 74-104 ante el Tirma Gran Canaria. La cantera rojilla se llevó una desventaja considerable en el primer cuarto y, aunque ganó el siguiente y compitió los dos parciales de la segunda parte, no pudo salvar la distancia en el segundo duelo del torneo disputado en Valencia.
En los otros tres partidos celebrados este jueves, el Real Madrid ha vencido al Unicaja (26-77), el Valencia se ha impuesto de nuevo en casa ante el Manresa (105-63) y el Fundación CB Canarias ha caído derrotado ante el Barça (63-77). Mañana, el Casademont se enfrentará a las 14.00 horas al CB Canarias en la última jornada de la fase de clasificación a semifinales.
- Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza
- La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
- La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
- El USK Praga-Casademont Zaragoza de Euroliga, en directo: así se está viviendo el partido desde la República Checa
- Un día con Mariona Ortiz, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Me dijeron de hacer las campanadas
- Cerdos hacinados, enfermos y mutilados: Igualdad Animal denuncia el maltrato en nueve granjas de Aragón
- Unas grabaciones revelan que el joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza bajó a la Ribera
- La reconversión de un icónico edificio del centro de Zaragoza comienza con un derribo: '¿Qué están haciendo?