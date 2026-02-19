Joan Plaza, en su presentación como nuevo entrenador del Casademont Zaragoza: "Es momento de atarse los machos"

El nuevo entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, ha sido presentado este jueves de forma oficial. Mentalizado del momento que atraviesa el equipo en Liga, la única competición en la que sigue vivo, el técnico catalán ha lanzado un mensaje contundente de urgencia para revertir la dinámica. "Es momento de tener los pies en el suelo, de atarse los machos y de ser conscientes de la situación actual. Y luego, si somos capaces de hacer las cosas bien, ya enfocaremos la mirada en otras exigencias. Pero ahora mismo hay que apretar los dientes", afirma.

Plaza, que recuerda sus vínculos con la capital aragonesa a través de figuras como Manel Comas y José Luis Abós, ha asegurado que quiere construir al equipo desde el Príncipe Felipe y "hacer de Zaragoza un fortín" en el que empezar a sacar victorias. "Es evidente que, ganando tres de diez partidos en casa, se hace muy cuesta arriba", ha señalado. Para lograrlo, considera que la fase defensiva es uno de los puntos a mejorar. "O eres solvente detrás o vas a sufrir", ha explicado Plaza, cuyo reto será "hacer de la defensa algo divertido".

En este sentido, el nuevo técnico ha apelado al lado humano del deportista y tiene como prioridad recuperar anímicamente a la plantilla. "Lo que les he dicho es que yo necesito gente feliz a mi lado. Gente alegre, que sea consciente de que somos unos privilegiados dedicándonos a nuestra vocación", remarca. Para el técnico, el talento y la experiencia ya existen en el vestuario, pero requieren un cambio de mentalidad. "Yo he sido funcionario durante 14 años, pero nosotros no lo somos. No venimos aquí, fichamos, cobramos y nos vamos. Nos dedicamos a nuestra vocación", añade.

Joan Plaza, en su presentación como nuevo entrenador del Casademont Zaragoza. / Jaime Galindo

Para reanimar al Casademont, el entrenador quiere volver a conectar con la Marea Roja y, para ello, la clave está en la entrega. "Lo que no tolera el público en general es que el equipo no compita. No puedes asegurar ganar, pero sí te puedes exigir a ti mismo competir siempre", ha reflexionado. Por ello, confía en que la afición siga reconociendo el trabajo, como lo ha venido haciendo hasta ahora. "Hemos de quitarnos las vendas de los ojos y venir aquí a apretar, sobre todo en los momentos que más difícil se ponga el partido", subraya.

También ha abordado el tema de la planificación de plantilla hecha en las dos últimas ventanas del mercado y ha indicado que no tiene ninguna demanda, aunque no cierra las puertas a fichajes futuros. "La plantilla es la que es. Si el club ofrece la opción de poder incorporar a una persona, es algo que estudiaremos. Pero yo vengo siendo consciente de que he de optimizar lo que hay".

El debut de Joan Plaza al frente del Casademont Zaragoza será además contra su exequipo, el Andorra, en un duelo vital por la permanencia. Pese a lo apretado del calendario y la situación clasificatoria, el técnico ha rechazado cualquier tipo de excusa. "No vamos a llorar por esto, y vamos a enseñar las uñas. Nosotros hemos de ir a Málaga y a Andorra a ganar. Y, si nos quedamos en el camino, que no haya duda para toda la Marea Roja, la gente de aquí y los jefes, de que el equipo ha competido al máximo nivel".