La victoria del Casademont Zaragoza en Praga desata la locura por los abonos de la Final Six

Una vez más se ha vuelto a desatar la locura en Zaragoza por lo que seguro será un hito para el deporte aragonés. El Casademont venció ayer el partido de ida del Play In de la Euroliga ante el vigente campeón de la competición, y lo hizo en su casa. Tras este auténtico paso de gigante para alcanzar el gran sueño del equipo esta temporada, la afición rojilla ha respondido en masa con la compra de abonos para una Final Six que se disputará en la capital aragonesa.

Los aficionados desplazados animan al Casademont Zaragoza en Praga. / Servicio especial

A falta de dos meses de la fase final, que se celebrará del 15 al 19 de abril, el Príncipe Felipe sigue colgando carteles de sold out en los diferentes sectores del pabellón. La cifra total de abonos vendidos a estas alturas supera ya los 5.500 y, la inmensa mayoría de ellos, como no podía ser de otra forma, son aficionados del Casademont Zaragoza. La Marea Roja está cada vez más convencida, en especial tras la gesta de ayer, de que verán a su equipo pelear por el título en casa.

Marea Roja en la vuelta

En este sentido, pese a que las de Carlos Cantero se lo pusieron muy de cara con la victoria, el pase no está asegurado y los aficionados son conscientes de ello. El Casademont Zaragoza tiene ahora otro reto: volver a ganar al Praga en casa o hacer buena la renta de 11 puntos obtenida en República Checa. Todo ello, si no quiere volver a mirar vuelos rumbo al extranjero para un tercer encuentro.

Por eso mismo, la compra de entradas para el partido de vuelta, que se jugará el próximo miércoles en el Príncipe Felipe y se antoja como la enésima final, también se ha disparado. De los casi 11.000 asientos disponibles en el pabellón, se han vendido ya 7.000. La afición rojilla no quiere desaprovechar la oportunidad de ayudar al conjunto aragonés a dar el que, con suerte, será el último empujón del Play In.