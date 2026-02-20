Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Es imposible estar mejor en lo mental"

En una nube vive el Casademont Zaragoza femenino y ahora es cuestión que nada ni nadie consiga bajarle de ahí. No hay nadie en el equipo ni en la ciudad que no esté pensando en el partido del miércoles ante el Paga, algo que no tuvo problema en reconocer Carlos Cantero, a pesar de que antes del duelo europeo hay uno de Liga.

De hecho, el técnico de las aragonesas habló en la previa del choque ante el Joventut y, para empezar, lo primero que hizo fue actualizar el estado físico y emocional de sus jugadoras. "Es imposible estar mejor en lo mental. Si no estamos bien ahora...", confesó un Cantero que aseguró que tiene a toda la plantilla a su disposición, aunque será un día en el que las menos habituales, como Oma o Hermosa, darán un paso adelante: "No es darles una oportunidad porque tienen el nivel de sobra, lo han demostrado, y trabajan muy bien, pero no hay que esperar a ir ganando de 15 o 20, pueden salir desde el minuto uno".

Lo que está claro es que las circunstancias que rodean a la visita del Joventut son especiales. "Mentiría si te dijera que no estamos pensando en el miércoles, porque estamos deseando esa victoria. Y eso tiene la incertidumbre de qué va a pasar el finde. Mientras sigamos vivos en Europa y avancemos, es inevitable que se nos vayan los ojos, pero eso no implica desmerecer al próximo rival", dijo el madrileño. "Me gustaría que en este partido disfrutáramos y nos sirviera para tener buenas sensaciones", añadió.

Cantero, dimisión

Sobre el Joventut, Cantero señaló que "ellas atacan muy bien, mejor que defienden. Tienen jugadoras que a nivel individual no podemos dejar en que entren en racha porque aumentará su confianza. Sabemos que habrá que meter un buen ritmo en físico y en carrera y tener confianza en el tiro, porque ellas dejan tirar de tres. Será un partido bonito y dinámico", analizó. Un duelo que se jugará bajo el abrigo del Príncipe Felipe: "La Marea nunca nos falla y no tengo duda con respecto al miércoles. Mañana es un buen aperitivo para hacer que el equipo se meta en partido y sea competitivo".

No falló la afición en Praga y el entrenador del Casademont recordó el curioso viaje de vuelta a Zaragoza. "Fue muy divertido, se cantó de todo, hasta "Cantero, dimisión". Fue cómico y gracioso. Vivimos algo histórico, una victoria en la pista del campeón de Europa y ganarnos el derecho a una tercera opción, aunque en nuestra cabeza está pasar directos", remató Cantero.