El Casademont Zaragoza-Praga va camino del lleno

El extraordinario triunfo del Casademont Zaragoza en Praga tiene diferentes consecuencias. La principal es que deja al conjunto de Carlos Cantero a una sola victoria de su gran sueño, estar en la Final Six de la Euroliga que se decidirá en Zaragoza del 15 al 19 de abril. Otra no menos importante es que la afición no quiere perderse ninguna de las dos citas, ni esa gran fase final ni, por supuesto, el duelo del próximo miércoles 25 (20.00 horas) en el que el Casademont puede lograr el pase.

Ese encuentro no está incluido en el abono de la temporada del Casademont Zaragoza al no tratarse ya de ninguna fase regular. Sin embargo, eso no va a ser impedimento para que el Príncipe Felipe registre un ambiente de gala, de noche grande. No sería de extrañar, incluso, que el club aragonés colgara el cartel de no hay billetes porque ya ha despachado más de 8.000 entradas de las 10.800 de la capacidad del pabellón zaragozano.

El partido ante el Praga no entra en el abono pero la entidad, como es habitual, ha puesto dos precios diferentes para las entradas, más baratas para sus abonados. Además, los socios tienen la oportunidad de retirar hasta cuatro localidades por tarjeta. Los precios son de 12 y 18 euros para los abonados y de 22 y 28 euros para los no socios en el primer y el segundo anillo, respectivamente.

El Casademont Zaragoza se impuso con gran autoridad en el primer encuentro de la serie del Play-In que se disputa al mejor de tres partidos. En Praga, acompañado de unos 200 seguidores, 150 de ellos agotaron las plazas del chárter fletado por el club en apenas cinco horas, venció por 71-82 en un partido en el que estuvo siempre por delante en el marcador ante el vigente campeón de la Euroliga.