El Casademont Zaragoza se va de vacío de la Minicopa Endesa (85-65)

Tampoco a la tercera (y última) pudo el Casademont Zaragoza sumar un triunfo en la Minicopa Endesa. Los canteranos aragoneses cayeron ante el Fundación CB Canarias por 85-65 en un partido que se desniveló enseguida y finalizan su participación en el torneo sin la oportunidad de saborear ninguna victoria.

Nada más empezar, un parcial de 10-2 de salida para los isleños fue un presagio de lo que estaba por venir. Aunque se entonó el Casademont y dio la sensación en algún momento de poder engancharse al encuentro, al descanso los canarios dominaban con comodidad (44-32).

Les sentó bien a los zaragozanos el paso por vestuarios y completaron un buen tercer cuarto en el que se llegaron a colocar a solo siete puntos. Pero un minuto final fatídico de ese parcial acabó por destrozar las esperanzas de remontada y el último cuarto fue un quiero y no puedo de los canteranos, que, sin embargo, nunca se rindieron.

De esta manera, el Casademont cae eliminado de la Minicopa en una competición que deja un sabor agridulce porque los jóvenes del equipo aragonés no han podido competir a su mejor nivel. El primer día, el Barcelona pudo con los zaragozanos (85-64) y en la segunda jornada fue el Tirma Gran Canaria los que superaron al Casademont (74-104)