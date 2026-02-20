La previa del Casademont Zaragoza-Joventut: un aperitivo antes del gran atracón

Tras la gesta de Praga del pasado miércoles, qué lejos queda el próximo. No porque falte tanto para que llegue el esperado segundo duelo del Play In de la Euroliga, apenas cuatro días, sino porque el ansia por hacer historia, tanto en el equipo como en la afición, es tan grande que en Zaragoza todo el mundo cuenta las horas hasta que llegue ese momento. Para amenizar la espera, el Casademont recibirá este sábado (17.30 horas) al Joventut en lo que será un aperitivo (así lo ha definido Carlos Cantero) antes del que debe ser el gran banquete final.

Podría ser un duelo de los denominados como trampa, con el conjunto catalán deseando que las de Cantero aparezcan en el Príncipe Felipe en cuerpo, pero no en alma. Aunque también pude ser que la inercia de las aragonesas, y su mayor calidad, haga que el equipo arrolle sin piedad al Joventut. Todo puede pasar en un partido marcado por la incertidumbre del momento. Aunque, sea cual sea el resultado, nada cambiará con respecto a la preparación del choque ante el Praga.

Eso sí, en caso de derrota, se complicaría mucho uno de los objetivos de la temporada. La Euroliga es tan grande y tan apasionante que hace difícil pensar en otra cosa, pero otro tropiezo significaría darle la oportunidad al Girona de colocarse con dos victorias de ventaja, una renta ya importante de cara a acabar primero la fase regular de la Liga Femenina Endesa siendo además que cada vez quedan menos jornadas.

Rotaciones

No obstante, y por mucho de que la mente pueda estar en otro sitio, el Casademont es el claro favorito. Además, Cantero tiene a todas sus jugadoras a su disposición y podrá repartir los minutos de la manera que considere más adecuada para que todas lleguen en perfectas condiciones al miércoles. Porque el foco está ahí y los 40 minutos de baloncesto que tienen las aragonesas por delante son el mejor campo de pruebas para poner la maquinaria a tono antes de volver a medirse al Praga.

Sin embargo, nada que ver tienen las checas con un Joventut que, a pesar de haber cambiado de entrenador hace un mes (Miquel Calderón cogió las riendas del equipo a comienzos de año) sigue inmerso en un mar de dudas. Las catalanas, a pesar de contar en sus filas con jugadoras de mucha calidad como Howard, Dembelé o Ebo, están peleando con la salvación cuando el objetivo del comienzo de curso era mucho más ambicioso. Será, pues, un choque a priori desigual que se puede equilibrar por el dulce y decisivo momento en el que llega para el Casademont.