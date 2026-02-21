Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Cambiaríamos un título por estar en la Final Six"

Objetivo cumplido. El Casademont Zaragoza superó al Joventut y ahora sí que sí, el Praga espera. Tuvo una puesta a punto el equipo ante las catalanas, un duelo que Carlos Cantero valoró así: "Por nuestra parte ha habido dos partidos diferentes: la primera parte y la segunda parte, sobre todo a nivel defensivo. Hemos hablado en el descanso y ya hemos seguido el guion, hemos ajustado las ayudas, hemos mejorado el rebote... Con todo eso, hemos mejorado porque hemos mantenido el nivel en ataque. Me quedo sobre todo con esa segunda parte".

Dicho lo cual, al técnico del Casademont no le ha sorprendido el desarrollo del partido. "Lo esperaba así porque es un equipo que tiene las cosas claras. En el aspecto ofensivo tienen mucha calidad. Luego es cierto que en el aspecto defensivo puedes buscarles la vuelta en sus puntos débiles y atacar diferentes situaciones. Sí que me esperaba un partido anotador. Llevar el marcador a algo elevado y a un nivel físico que nos beneficiara era la idea que teníamos", valoró.

Al final, el Casademont acabó gustándose. "Utilizar estos partidos para disfrutar nos costaba hasta ahora. El estar tan pendientes de la Euroliga y no tengo ninguna duda la cara que vamos a dar en Euroliga. La cosa era usar estos partidos para eso. Creo que en Gernika sí lo hicimos en unos momentos sí y en otros no. En el partido de hoy la segunda parte se me queda corta de minutos porque al final en 20 minutos no le da tiempo al jugador a divertirse todo lo que se tiene que divertir. En la segunda parte he visto sonrisas, mejores gestos corporales y ahí está la clave", apuntó el técnico.

Ahora sí que sí, el Praga lo centra todo y el Casademont quiso hacer un llamamiento. "Animo a todo el mundo a que venga. Nos merecemos, e incluyo a la afición en ello, el que queremos cerrar la eliminatoria aquí. Vamos a ir a por ellas sin pensar que hay un posible tercer partido. Puede ser otro partido histórico como fue el de Praga y vamos a dar nuestro máximo y yo creo que todos nos merecemos una fiesta acorde a este partido. Y eso implica un lleno. Yo lo pongo al mismo nivel o quizá a uno superior de una final de Copa de la Reina. Si al principio de la temporada nos ponen en esta situación, firmamos esto antes que una final o cualquier cosa. Para nosotros es lo máximo estar en la Final Six. Es como un título, algo que cambiamos por cualquier título. Le ponemos esa importancia. Es nuestro sueño, nuestra ambición. Lo tenemos al alcance de la mano y esto no es solo de las jugadoras, es de todos, de la afición y de los que vengan al partido", remató el madrileño.