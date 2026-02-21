Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Casademont Zaragoza-Joventut, en directo: esto está pasando en el Príncipe Felipe

Sigue con nosotros el minuto a minuto del encuentro liguero, el último antes del decisivo duelo europeo ante el Praga

Gueye, defendida por las jugadoras del Joventut durante el choque en el Felipe

Gueye, defendida por las jugadoras del Joventut durante el choque en el Felipe / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Tras la gesta de Praga del pasado miércoles, qué lejos queda el próximo. No porque falte tanto para que llegue el esperado segundo duelo del Play In de la Euroliga, apenas cuatro días, sino porque el ansia por hacer historia, tanto en el equipo como en la afición, es tan grande que en Zaragoza todo el mundo cuenta las horas hasta que llegue ese momento. Para amenizar la espera, el Casademont recibirá esta tarde (17.30 horas) al Joventut en lo que será un aperitivo antes del que debe ser el gran banquete final.

Podría ser un duelo de los denominados como trampa, con el conjunto catalán deseando que las de Cantero aparezcan en el Príncipe Felipe en cuerpo, pero no en alma. Aunque también pude ser que la inercia de las aragonesas, y su mayor calidad, haga que el equipo arrolle sin piedad al Joventut. Todo puede pasar en un partido marcado por la incertidumbre del momento. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo europeo:

