El Casademont Zaragoza-Joventut, en directo: esto está pasando en el Príncipe Felipe

Tras la gesta de Praga del pasado miércoles, qué lejos queda el próximo. No porque falte tanto para que llegue el esperado segundo duelo del Play In de la Euroliga, apenas cuatro días, sino porque el ansia por hacer historia, tanto en el equipo como en la afición, es tan grande que en Zaragoza todo el mundo cuenta las horas hasta que llegue ese momento. Para amenizar la espera, el Casademont recibirá esta tarde (17.30 horas) al Joventut en lo que será un aperitivo antes del que debe ser el gran banquete final.

Podría ser un duelo de los denominados como trampa, con el conjunto catalán deseando que las de Cantero aparezcan en el Príncipe Felipe en cuerpo, pero no en alma. Aunque también pude ser que la inercia de las aragonesas, y su mayor calidad, haga que el equipo arrolle sin piedad al Joventut. Todo puede pasar en un partido marcado por la incertidumbre del momento. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo europeo:

Triplazo del Joventut sobre la bocina para poner el 40-42. Descanso. Gran primera parte visitante, regular del Casademont. La mejor noticia es que las de Cantero están ahí y a poco que mejoren...

Triiiiple ahora sí de Laia Florees. 40-39. Quedan 10 segundos para el descanso. Tiempo muerto

2+1 de Leitee. Qué necesario. Menos de dos minutos para el descanso. 34-37

Triple de Sivka. Madre de Dios. Lleva 16 puntos. 31-37

Sivka sigue a lo suyo. Vaya partido. 31-34

Triplazo de Leite para igualar. 31-31

Triple Dembelé. 5 para el descanso

Dos buenas canastas de Pueyo igualan la contienda. 28-28

Triiiipleeee Gueyeee