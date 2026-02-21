Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las notas del Casademont- Joventut: Helena Pueyo y Carla Leite afinan la puntería pensando en el Praga

La española recuperó la confianza en el tiro y la francesa arrasó con sus clásicas penetraciones

Pueyo, lanzando un tiro libre con Fingall delante y Leite detrás

Pueyo, lanzando un tiro libre con Fingall delante y Leite detrás / Laura Trives

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Pueyo | 9 |

Recuperada. Además de lo que hace siempre, recuperó la puntería. Qué bueno eso.

Mariona | 8 |

Sobrada. Flotó por el Felipe, hizo lo que quiso y se fue, sin forzar con 18 de valoración.

Leite | 9 |

Disfrutona. La francesa se lo pasó bien, corrió y anotó para ser la máxima encestadora con 20 puntos.

Flores | 7 |

Pasadora. 5 asistencias. En defensa, como siempre. Notable su partido.

Oma | 4 |

Desafortunada. Fue titular, pero se cargó de faltas y desaprovechó su ocasión para pedir más minutos.

Vorackova | 5 |

Tímida. No se mostró mucho. La checa es de grandes partidos y se reservó para la cita del miércoles.

Mawuli | 4 |

Impulsiva. No le entraron esta vez los triples y se precipitó alguna vez.

Bankolé | 6 |

Comprometida. No brilló y le tocó hacer el trabajo sucio. Perfecta en su papel.

Fingall | 7 |

Completa. El seguro de vida del Casademont no falló. Otro buen choque.

Gueye | 4 |

Errática. No metió ninguna canasta de campo. Un mal día para la pívot.

Hermosa | 7 |

Efectiva. Sufrió en defensa, pero en ataque mostró su gran calidad.

Hempe | - |

Banquillo. La americana descansó pensando en el duelo ante el Praga.

