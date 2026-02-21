Casademont Zaragoza
Las notas del Casademont- Joventut: Helena Pueyo y Carla Leite afinan la puntería pensando en el Praga
La española recuperó la confianza en el tiro y la francesa arrasó con sus clásicas penetraciones
Pueyo | 9 |
Recuperada. Además de lo que hace siempre, recuperó la puntería. Qué bueno eso.
Mariona | 8 |
Sobrada. Flotó por el Felipe, hizo lo que quiso y se fue, sin forzar con 18 de valoración.
Leite | 9 |
Disfrutona. La francesa se lo pasó bien, corrió y anotó para ser la máxima encestadora con 20 puntos.
Flores | 7 |
Pasadora. 5 asistencias. En defensa, como siempre. Notable su partido.
Oma | 4 |
Desafortunada. Fue titular, pero se cargó de faltas y desaprovechó su ocasión para pedir más minutos.
Vorackova | 5 |
Tímida. No se mostró mucho. La checa es de grandes partidos y se reservó para la cita del miércoles.
Mawuli | 4 |
Impulsiva. No le entraron esta vez los triples y se precipitó alguna vez.
Bankolé | 6 |
Comprometida. No brilló y le tocó hacer el trabajo sucio. Perfecta en su papel.
Fingall | 7 |
Completa. El seguro de vida del Casademont no falló. Otro buen choque.
Gueye | 4 |
Errática. No metió ninguna canasta de campo. Un mal día para la pívot.
Hermosa | 7 |
Efectiva. Sufrió en defensa, pero en ataque mostró su gran calidad.
Hempe | - |
Banquillo. La americana descansó pensando en el duelo ante el Praga.
