Las faltas lastran a un perfecto Aday Mara en la derrota de Michigan en la 'final anticipada' de la NCAA

No pudo tener su mejor día Aday Mara en uno de los partidos más atractivos desde que comenzó el campeonato universitario estadounidense. De hecho, muchos especialistas habían denominado el duelo entre Michigan y Duke como una final anticipada de la NCAA que se acabó llevando el rival del equipo del aragonés por 68-63.

Y no es que el canterano del Casademont estuviera cuajando un mal encuentro, pero es que el pívot se cargó de faltas y no pudo ayudar a los suyos todo lo que le hubiera gustado. Porque durante los algo más de 20 minutos que estuvo en la pista, Mara lo hizo muy bien. De hecho, no falló ningún tiro de campo que lanzó y sumó 10 puntos a los que sumó cuatro rebotes, dos tapones y una asistencia.

Tanto es así que los mejores minutos de Michigan llegaron con el aragonés en pista y a punto estuvieron los de Aday en culminar la remontada, pero finalmente Duke impuso su condición de local para llevarse un triunfo importante entre dos de los grandes aspirantes al título.

Aunque no pudo llevar a Michigan hacia la victoria, Aday Mara volvió a demostrar, en un duelo en el que hubo muchos ojos puestos en él, que es uno de los jugadores más dominantes de la NCAA y el aragonés sigue escalando puestos en las predcciones para el draft de la NBA de la próxima temporada.