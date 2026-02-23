La Final Six, el salto definitivo a otra dimensión para el Casademont Zaragoza

Seguro que el USK Praga tiene todavía mucho que decir, pero lo cierto es que el Casademont Zaragoza puede cruzar este miércoles una puerta a otra dimensión. Tras dar la gran campanada en la capital checa, el equipo de Carlos Cantero tiene en su mano, a una sola victoria, nada más y nada menos porque enfrente está el vigente campeón de Europa, el acceso a la primera Final Six de su historia. La llave de la confirmación de un nuevo status como uno de los equipos más grandes y apetecibles del continente europeo.

El club que preside Reynaldo Benito no ha dejado de crecer desde que decidió tomar el relevo del Stadium Casablanca en 2020. Primero la clasificación para la Copa, para el playoff, para una competición Europea... Pronto el primer título, la inolvidable Copa de 2023, el salto a la Euroliga, la confirmación como uno de los ocho mejores del continente. Lo último, la primera final de la Liga Femenina y el segundo título, la Supercopa conquistada en Huesca.

Estar en la Final Six no es un título pero se le parece bastante. Deportivamente, supone subir un escalón más. El Casademont se ha quedado a las puertas de la fase final en sus dos primeras participaciones en la Euroliga, lo que no es poco, y ahora puede convertirse en uno de los seis equipos más poderosos del continente. Y seguir soñando con avanzar un poco más porque la cita será en Zaragoza del 15 al 19 de abril.

Extradeportivamente, supone un importante aumento del prestigio del club. Ya se ha ganado a pulso una enorme consideración en toda Europa, basta ver que la FIBA ha elegido Zaragoza como sede de la final de la Euroliga por tres años consecutivos, la primera vez en la historia que hace algo así, incluso ha sido invitado a explicar su modelo de éxito por el máximo organismo europeo. Dar este nuevo paso no haría sino confirmar que el crecimiento del Casademont no se detiene, que avanza aun cuando parece haber alcanzado ya elevadísimas cotas.

Un prestigio al que ha contribuido notablemente el extraordinario acompañamiento de la afición aragonesa. El equipo de Carlos Cantero se ha convertido desde hace días en un fenómeno social y despierta un cariño, una euforia y un orgullo en toda la ciudad que ahora mismo nadie más consigue. Raro es el partido en el que la entrada en el Príncipe Felipe no alcanza los cinco mil espectadores, un suelo inimaginable hace cinco años, incomparable con ningún otro proyecto europeo.

Todo eso ha convertido al Casademont Zaragoza en una referencia. Ese status ganado en la pista se puede traducir en muchos aspectos, como el apoyo de empresas que no ha dejado de crecer tampoco en estos años, o el seguimiento que las jugadoras tienen en la calle, en las redes sociales o en los medios. También en algo no menos importante, como el mercado de fichajes al que el club puede acceder. El Casademont Zaragoza ha pasado de no poder ni plantearse llamar a según qué jugadoras a que ahora sean los representantes quienes ofertan a baloncestistas del mismo nivel al que pueden acceder el Valencia, el Fenerbahce o cualquiera de los grandes.

Zaragoza es ahora uno de los mejores sitios para jugar al baloncesto femenino en Europa. Vivir la experiencia del Príncipe Felipe semana a semana, con más de cinco mil espectadores continuamente, quizá un lleno mañana miércoles, estar en un club profesional que ha dotado al equipo femenino de los mismos servicios y comodidades que al masculino, jugar en un equipo que no deja de tener hambre y ya se atreve a pelear por todos los títulos es algo a lo que cualquier jugadora diría que sí con los ojos cerrados.

Ganar al Praga y meterse por la puerta grande a la Final Six en una temporada en la que el equipo tuvo que empezar en la previa de la Euroliga daría al Casademont Zaragoza el empujón definitivo a esa dimensión en la que solo están los más grandes.