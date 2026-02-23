Los Inchas Lleons convocan un recibimiento a las jugadoras del Casademont Zaragoza

El de este miércoles es un partido grande. Así lo atestiguan las 8.700 entradas vendidas y el fervor que se ha extendido por la ciudad, sobre todo desde que el Casademont Zaragoza dio un paso de gigante al ganar el primer partido de la serie del Play-In en Praga. Habrá ambiente por todo lo alto en el Príncipe Felipe, pero no empezará a las 20.00 horas, cuando el balón se lance al aire, sino mucho antes.

Los Inchas Lleons, peña de referencia con casi 23 años animando sin parar al Casademont Zaragoza, han convocado a través de las redes sociales a todos los aficionados que lo deseen a recibir a las jugadoras de Carlos Cantero a su llegada al Príncipe Felipe. La cita es a las 18.00 horas en las escaleras por las que las protagonistas acceden al pabellón zaragozano, junto a las taquillas.

La idea es alentar a las jugadoras, que se sientan arropadas y empujadas desde antes incluso de comenzar el partido. Ya lo estuvieron en Praga, con más de 150 aficionados desplazados a la capital checa, y no va a ser menos en casa. Porque el ambiente promete. La venta de entradas se disparó tras el triunfo del pasado miércoles, si bien en los últimos días se ha frenado y todavía quedan unas 1.800 localidades disponibles.

El encuentro no entra en el abono de la temporada por estar fuera de las fases regulares de las diferentes competiciones en las que participa el equipo. Eso no ha frenado a los seguidores del Casademont, que ya se han hecho con 8.700 localidades de las 10.800 disponibles. Los abonados tienen precios especiales y, además, pueden retirar hasta cuatro entradas más con esos descuentos. No obstante, el club recomienda a sus seguidores que acudan con tiempo ante la previsión de tan elevada afluencia. El Príncipe Felipe va a registrar una de las mejores entradas de la temporada.