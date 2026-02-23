CASADEMONT ZARAGOZA
Los internacionales del Casademont Zaragoza comienzan el trabajo con sus selecciones
Yusta y González se concentran en Guadalajara, Spissu lo hace con Italia y Joaquín Rodríguez ya trabaja en Uruguay
Los cuatro internacionales del Casademont Zaragoza dejan la capital aragonesa para comenzar el trabajo con sus respectivos países. Santi Yusta, Miguel González, Marco Spissu y Joaquín Rodríguez no van a estar estos días a las órdenes de Joan Plaza, el nuevo entrenador del conjunto aragonés, ya que se encuentran preparando los partidos de clasificación para la Copa del Mundo de 2027.
La España de Chus Mateo empezará este lunes su concentración en Guadalajara, a donde acudirán Santi Yusta y Miguel González. El capitán del Casademont Zaragoza es ya un habitual del combinado nacional, mientras que González está contando de momento con la confianza del nuevo seleccionador.
La Federación Española de Baloncesto ha confirmado hoy los dorsales de los 16 convocados por Chus Mateo. Santi Yusta seguirá luciendo el 22 a la espalda, mientras que Miguel González, si juega, lo hará con el 14.
España comienza hoy el trabajo en Guadalajara, lugar habitual de concentración, para el doble enfrentamiento ante Ucrania. El primero será el viernes 27 en Riga a las 14.00 horas y el sábado la selección viajará a Oviedo donde se concentrará para disputar en la capital asturiana el segundo de los encuentros el lunes 2 de marzo a las 20.30 horas.
También la selección italiana comenzará hoy su concentración con el base Marco Spissu entre los llamados por Luca Banchi. Los azzurri tendrán un doble enfrentamiento con Gran Bretaña, el viernes 27 a las 20.30 en Newcastle y l lunes 2 de marzo en Livorno a las 19.30.
Por su parte, Uruguay comenzó este domingo su preparación con Joaquín Rodríguez como uno de los habituales. El combinado charrúa afronta una doble jornada fuera de casa, el viernes 27 en Argentina y el lunes 2 en Cuba.
