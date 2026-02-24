Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Como decía Manel Comas, 10.000 chinos se notan mucho en el Felipe"

Se acerca el momento y la hora y el Casademont Zaragoza femenino está preparado para la batalla. Así lo considera su entrenador, Carlos Cantero, que compareció ante los medios 24 horas antes de que dé inicio el duelo entre las aragonesas y el USK Praga, un partido al que llegan sus pupilos en un momento óptimo. "El estado anímico es muy bueno. Hay cierto nerviosismo y eso se nota en los entrenamientos, pero es una buena mezcla de emociones", comenzó el madrileño.

Sobre el estado físico de su equipo, Cantero explicó que Merritt Hempe evoluciona "bien" del proceso vírico que le hizo descansar la última jornada y que Carla Leite no acabó la sesión del lunes por precaución, pero que ambas, además del resto de la plantilla, están disponibles y podrán jugar con total normalidad ante las checas.

Será un nuevo reto ante el campeón de Europa en un encuentro que para nada espera el técnico que sea sencillo. "Vista la Euroliga que estamos haciendo, no nos vale con hacerlo de notable, tendremos que hacerlo de sobresaliente. Tendremos que tener un nivel digno y poder mantener las ventajas que tengamos en el marcador. Hay que intentar no competir solo como equipo, manteniendo a raya el talento individual que tienen", analizó un Cantero que está dando estos días un mensaje positivo a sus pupilas: "Sabemos que estamos preparadas y es el partido para darlo todo. Hay que tener confianza en el trabajo que estamos haciendo, ser valientes e ir a por todas".

La que no fallará será la Marea Roja. "Es una barbaridad estar hablando de haber superado ya las 9000 entradas, pero como dijo Manel Comas, 'diez mil chinos en el Felipe se notan'. Vamos a ver si somos capaces de dar un empujoncito y llegar a los 10.000. Van a ser nuestra jugadora y ante grandes escenarios sabemos rendir muy bien", afirmó agradecido Cantero, al que no le preocupa un posible estado de euforia: "La gente puede vivirlo como le guste, pero nosotras tenemos la mente fría. Sabemos la calidad del rival, el campeón de Euroliga. Jugadoras de un talento que nosotras no nos podemos permitir a nivel de plantilla, y contra eso tenemos que luchar, sabiendo que nuestra fuerza está en el equipo".