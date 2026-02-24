El lleno en el Casademont Zaragoza-USK Praga, a un paso: la caldera del Príncipe Felipe

El ambientazo en el Príncipe Felipe para el decisivo duelo entre el Casademont Zaragoza y el USK Praga está garantizado. La única duda ahora es saber si el pabellón colgará el cartel de 'no hay billetes' o no. Pero si no lo hace, se va a quedar muy cerca porque ya son más de 9.000 las entradas que se han vendido para el choque que puede significar la clasificación del equipo aragonés para la Final Six de la Euroliga.

Un número tremendo teniendo en cuenta que para ver el segundo encuentro del Play In tanto los abonados como los no abonados tienen que pagar, ya que este enfrentamiento no está incluido en el abono. Faltan, pues, poco más de 1.000 entradas para lograr un lleno que sería la mejor antesala para lo que se espera que sea un día histórico.

El Casademont ha puesto dos precios diferentes para las entradas, más baratas para sus abonados. Además, los socios tienen la oportunidad de retirar hasta cuatro localidades por tarjeta. Los precios son de 12 y 18 euros para los abonados y de 22 y 28 euros para los no socios en el primer y el segundo anillo, respectivamente.

Además, los Inchas Lleons, peña de referencia con casi 23 años animando sin parar al Casademont Zaragoza, han convocado a través de las redes sociales a todos los aficionados que lo deseen a recibir a las jugadoras de Carlos Cantero a su llegada al Príncipe Felipe. La cita es a las 18.00 horas en las escaleras por las que las protagonistas acceden al pabellón zaragozano, junto a las taquillas.