El tremendo disfrute de Vega Gimeno con 'su' Casademont Zaragoza y su predicción ante el Praga: "Veo absolutamente todos los partidos"

Pocas voces hay tan autorizadas como la de Vega Gimeno para hablar del Casademont Zaragoza femenino. La eterna capitana llegó al club cuando el club era un recién aterrizado en la Liga Femenina Endesa y después de una temporada en la que peleó por la salvación. Cuando se fue, el Casademont ya había ganado una Copa de la Reina (que ella misma levantó) y era un equipo de Euroliga. Pero no es lo mismo jugar la mejor competición del continente que poder jugar su final, que es lo que se juegan ahora las aragonesas.

Algo de lo que tiene pocas, o ninguna, dudas Vega Gimeno, convencida de que el Casademont va a certificar su clasificación este miércoles sin tener que esperar a un tercer partido tras una temporada en la que Vega está disfrutando como nunca de su equipo. “Veo absolutamente todos los partidos. El nivel que están dando día tras día es una locura”, dice la exjugadora del conjunto zaragozano. “Estoy disfrutando casi como nunca y sufriendo entre poco y nada”, añade Gimeno, que recuerda la previa de la Euroliga como el único momento en el que ha pasado miedo.

Después de eso, la diversión ha sido una constante hasta llegar hasta el Play In ante el campeón de Europa. Parecía el peor rival posible, pero Vega Gimeno confiaba muchísimo en el Casademont antes del partido en Praga. “No me sorprendió la victoria tan contundente, podía esperármela. Si hubiera ganado el Praga por pocos puntos también hubiera podido ser algo normal, pero en ningún caso pensaba que el Casademont podía perder por una gran diferencia. Ellas tienen buenas jugadoras, pero nuestra plantilla es más profunda y, sobre todo, más equilibrada”, explica la valenciana.

Lo que tampoco sorprendió a Gimeno es la respuesta de la ‘Marea Roja’ llenando el avión a la República Checa. “Ya vinieron muchos en el primer chárter que puso Reynaldo (Benito) para la Eurocup en Villeneuve. Es una pasada, la afición está entregadísima. Es un doble éxito el que está consiguiendo el Casademont, el del equipo y el de la gente”, asegura.

El pronóstico

Si ya Vega pensaba que las de Cantero iban a ganar en Praga, no es que ahora vea al Casademont favorito, es que parece que no tiene dudas de que lo vaya a conseguir. “Estoy convencida al 100%. Somos mejor equipo, el pabellón va a estar a reventar, la mentalidad con la que van a salir las jugadoras seguro que es increíble…Ganamos seguro”, incide la exjugadora.

Gimeno, en el actual equipo todavía tiene algunas excompañeras, aunque la plantilla es muy diferente a la de su última temporada en Zaragoza. “Leite es una jugadoraza y Mariona y Pueyo también, pero me gustaría destacar a Laia Flores y a Hempe por el trabajo que hacen dentro y fuera de la pista y que a veces me da la sensación de que no se las reconoce tanto”, destaca la que fuera capitana

Aunque la valenciana es optimista por naturaleza, no se podía imaginar cuando fichó por el Casademont que el equipo aragonés podría llegar a cotas tan altas. “Cuando me fui ya sí, porque se veía que la ambición del club era tremenda y siguen dando pasos año tras año”, afirma una Vega Gimeno que será este miércoles una aficionada más en las gradas del Príncipe Felipe. “No me podía perder este partido. Y si nos metemos en la Final Six, por supuesto que tampoco”, cierra Vega emocionada.