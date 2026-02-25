Este es el camino que le espera al Casademont Zaragoza en la Final Six de la Euroliga

El Casademont Zaragoza ya conoce el camino que le espera en la Final Six aunque tendrá que esperar una semana para saber quién será su primer rival. El conjunto aragonés está en el lado del cuadro del Galatasaray y el Landes, pero su Play-In de semifinales todavía no se ha resuelto. El conjunto turco se llevó el primer partido y el galo empató la serie anoche (75-70). El vencedor de la misma accederá directamente a las semifinales y el perdedor será el rival del Casademont Zaragoza en el choque de cuartos de final el 15 de abril.

Si el conjunto de Carlos Cantero lograr superar el cruce de cuartos de final, sería el ganador de la serie entre el Galatasaray y el Landes el que le esperaría en las semifinales. Por el otro lado del cuadro, el Fenerbahce, máximo favorito a todo, sentenció la eliminatoria frente al Girona en Fontajau con un sufrido 58-65 porque el conjunto de Roberto Íñiguez le puso las cosas muy difíciles durante buena parte del encuentro.

Así, el colíder de la Liga Femenina Endesa disputará los cuartos de final en la fase final de Zaragoza contra el Schio o el Venezia. En esa serie también habrá un tercer encuentro, ya que después de una ajustada victoria del Schio en Venecia, anoche fueron las venecianas las que le devolvieron la moneda al equipo de Víctor Lapeña (72-79) El Fenerbahce esperará al vencedor de este duelo en las semifinales. De esta forma, el Casademont Zaragoza podría evitar verse las caras con el poderoso conjunto turco hasta una hipotética final.

Es la primera vez en su historia que el Casademont Zaragoza disputará la fase final de la Euroliga, que desde el curso pasado se disputa en este formato de Final a Seis, en la tercera participación en la mejor competición del continente. El conjunto aragonés comenzó en la previa, remontando 21 puntos al Brno, y ahora seguirá soñando en casa.