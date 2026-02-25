Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Una Final Six es algo que no sabes cuándo va a volver"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, compareció en rueda de prensa tras el partido frente al USK Praga, un encuentro que supuso la clasificación del equipo para la ‘Final Six’ de la Euroliga Femenina. Durante su intervención ante los medios, el técnico detalló el planteamiento ejecutado sobre la pista, repasó la trayectoria del conjunto aragonés durante la competición europea y analizó la gestión física de la plantilla en el actual tramo de la temporada.

Respecto al desarrollo del partido, Cantero explicó que el equipo logró plasmar el plan previsto desde el salto inicial. «Hemos seguido la línea de juego planeada. Hemos entrado muy bien al partido, ir desgastando poco a poco. Que la fuerza del equipo se impusiera minuto a minuto», indicó. El técnico subrayó especialmente la importancia del rendimiento defensivo antes de la pausa: «Al descanso, hacernos fuertes atrás y correr, que no pudieran seguirnos. Eso nos ha hecho creer, anotar triples».

Asimismo, el preparador madrileño puso en valor la aportación colectiva durante el choque, restando importancia a la reacción final del cuadro visitante. «Las diez que han jugado han anotado, todas han tenido su momento. Defensa muy sólida, sobre todo antes del descanso, que nos ha dado confianza. Era el plan de partido a seguir. Han jugado queriendo estar ahí», afirmó. Sobre la recta final del choque, puntualizó: «Salvo los últimos cinco minutos con un sustillo, que entras en su orgullo porque son jugadorazas... pero eso no empaña el partido que nos hemos pegado», remarcó.

En cuanto a la consecución del pase a la siguiente fase del torneo continental, Cantero incidió en el alto nivel de exigencia. «Año tras año nos lo ponemos más difícil. No sé el año que viene qué haremos porque estamos peleando todo ahora. Llegar a una Final Six es de esas cosas que no sabes cuándo vas a volver. Es una competición muy dura. Va a costar, va a costar», declaró. El técnico recordó que es la primera vez que alcanza esta fase en su carrera: «Para muchas jugadoras también. Es algo nuevo. Mañana pensaré cómo lo gestionamos. Somos humanas, toca disfrutar. Intentaremos encauzar esto desde el punto más positivo posible», añadió el entrenador.

El entrenador también hizo un balance del recorrido del equipo en Europa. «Ha sido de pico y pala esta EuroLeague Women. Ha sido muy buena, pero se nos escapó algún partido por detalles. Aún me acuerdo de ese tiro en Estambul», señaló, para después ensalzar los últimos resultados: «Hemos hecho un segundo grupo estupendo, de menos a más. Estoy muy contento. Hay partidos que quedarán en el recuerdo. La remontada de Brno, la remontada de Mersin, la remontada de Valencia. Han sido partidos de creer», admitió.

Por otro lado, Cantero abordó las dificultades del calendario al encontrarse en febrero, un mes que habitualmente suponía un descanso que esta vez se traslada a marzo. «Ha sido difícil gestionar este mes, pero al final la doble competición te lleva a ritmos diferentes, a partidos diferentes, a rivales muy diferentes, a que la cabeza esté puesta en otros partidos y no en el siguiente. Son situaciones nuevas que hemos sabido gestionar muy bien».

Por último, el técnico argumentó que la amplitud de la plantilla ha sido determinante este curso para paliar carencias del pasado, así como para evitar acudir al mercado de fichajes, lo cual definió como «un quebradero de cabeza continuo» y «un peso» que se han quitado de encima. Cantero concluyó destacando al grupo: «Este año fue un acierto el tener esas doce jugadoras, creo que se está viendo. Y ya no solo con las doce, sino con las que también han venido, jugadoras que han ganado títulos otros años, jugadoras preparadas para competir, que nos aumentan el nivel físico para la doble competición y sin todos los factores pues seguramente no se hubiera hecho lo que se ha hecho»