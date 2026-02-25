La crónica del Casademont Zaragoza-USK Praga: al cielo de la Euroliga por la puerta grande (73-66)

¿Tienen algún plan del 15 al 19 de abril? De ser así comprueben si están a tiempo de cancelarlo, porque al Casademont Zaragoza igual se le ocurre ganar la Euroliga. De momento, las aragonesas han derribado, a la tercera, un muro que hasta ahora parecía insalvable y se metieron por la puerta grande en la Final Six del un Príncipe Felipe que si este miércoles fue una caldera con más de 9.000 personas da miedo pensar cómo estará esos días.

Porque a ver quién es el guapo que le gana a este tremendo equipo al calor de su gente en un pabellón que se lo pasó en grande y que solo disfrutó en un día que, fuera cual fuera el resultado, parecía que del sufrimiento nadie se iba a librar. Pero qué oasis son estas chicas para una ciudad necesitada y huérfana de éxitos deportivos. Pues este lo es, y de los gordos, porque el Casademont volvió a pasar por encima del Praga, que no tuvo más remedio que entregar la corona de campeón donde la conquistó ante un grupo de 12 jugadoras (más el cuerpo técnico) que tuvo más hambre, y más baloncesto que las checas y que prometen emociones fuertes en las próximas semanas. Agárrense, que vienen curvas.

El partido comenzó con un ritmo alto, mucho contacto y bastante acierto por ambos lados. Un triple de Hempe lo devolvió Carleton y mientras Ayayi anotaba para las visitantes, el Casademont se repartía las canastas. Se tanteaban los dos equipos hasta que llegó el primer momento importante. Un triple de Vorackova, una canasta de Mawuli y dos puntos a la carrera de Mariona ponían el 18-11 y provocaban la primera erupción seria del Felipe. Sin embargo, cinco puntos consecutivos de Salaun y la aparición de una genial Ayayi impedían que las de Cantero se escaparan al final del primer cuarto (23-20).

Algo que sí sucedió en la reanudación, cuando un par de rugidos de Gueye y un zarpazo de Bankolé colocaban un interesantísimo 30-22. A pesar de los múltiples intentos de una Ayayi que se echó el equipo a la espalda de una manera espectacular (se fue con 16 puntos al descanso), las aragonesas siguieron con paso firme, controlando bien el resto de individualidades checas, defendiendo como ellas saben y eligiendo bien cuándo correr y cuándo contemporizar hasta otro triplazo de Vorackova ponía el +10 en el luminoso a un Casademont que se le estaban ya poniendo ojitos de Final Six.

¡Sí!

Al final, el 39-30 con el que se llegó al descanso pareció incluso corto, pero era una renta considerable que, eso sí, había que mantener con uñas y dientes ante las campeonas de Europa en 20 minutos de baloncesto que podían y debían acabar en la madre de todas las fiestas.

No hizo falta esperar mucho para sentirla en el Felipe. Un triple de Fingall y dos canastones de Hempe firmaban una brutal estampida del Casademont que intentó frenar el técnico checo al instante. Pero qué va. La clase de Vorackova, motivadísima, parecía poner los clavos en el ataúd de su exequipo mientras la grada, extasiada, pedía más y más. Dicho y hecho. A pesar de una tímida reacción de orgullo del Praga, dos triples de Mawuli y otro de Helena Pueyo mantenían la diferencia rondando los 20 cuando solo quedaba un cuarto para certificar la machada (64-46).

Y, aunque para disgusto de Cantero, hubo algo más emoción de la esperada, quizá por verse ganadoras antes de que llegara el final (el Praga se puso 8 abajo cuando faltaba un minuto), la fiesta acabó siendo completa en el Príncipe Felipe. El sueño de la Final Six ya es una realidad. Pero ya ha comenzado el siguiente. Parece tremendamente difícil...pero con estas tremendas chicas nunca se sabe.

CASADEMONT ZARAGOZA: Mariona Ortiz (8), Merritt Hempe (12), Nadia Fingall (9), Veronika Vorackova (11), Helena Pueyo (4) -cinco inicial-, Leite (5), Bankolé (4), Flores (2), Gueye (9), Mawuli (9).

USK PRAGA: Maite Cazorla (4), Bridget Carleton (6), Valeriane Ayayi (23), Emese Hof (4), Pauline Astier (4) -cinco inicial-, Feagin (8), Salaun (15), Cechova (2).

PARCIALES POR CUARTOS: 23-20, 16-10, 25-16 y 9-20.

ÁRBITROS: Sonia Teixeira, Goran Grbic y Viktor Nagy. Sin jugadoras eliminadas por faltas personales.

Noticias relacionadas

INCIDENCIAS: partido correspondiente a la vuelta del ‘play in’ de la Euroliga Femenina, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 9.215 espectadores.

Finaaaaaaall. El Casademoooont estará en la Final Six de Zaragoza. El sueño ya es realidad

Eso está ganado. El Felipe en pie.

70-62. 30 segundos

Se están complicando ellas solas. 3+1 de Ayayi que pone al Praga a solo 6. Un minuto

2 minutos para el final

Se pone a 14 el Praga y lo para Cantero

Se pone el Praga a 16. Quedan 3 minutos

Vaya rugidoooo de Fingalll a la grada al ser cambiadaaaa

68-48 a falta de cinco minutos. Todo controlado en el Felipe