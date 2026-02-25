¿Quién frena a estas leonas salvajes? Las notas del Casademont Zaragoza-USK Praga

Mariona | 10 |

Referencia. La más valorada el día más importante. Nueva lección de baloncesto.

Leite | 10 |

Fichaje. No tuvo su mejor noche, pero sin ella no se hubiera llegado aquí.

Flores | 10 |

Entregada. Jugó 10 minutos pero que se les hicieron muy largos a las checas.

Pueyo | 10 |

Polifacética. Cómo sonó su único triple en el Felipe. Hizo, como siempre, un poco de todo.

Oma | 10 |

Capitana. A pesar de su papel secundario, la catalana se merece vivir una Final Six.

Vorackova | 10 |

Campeona. Vaya recital ante su exequipo. Quiere volver a ganar la Euroliga.

Bankolé | 10 |

Tremenda. No se achanta ante nadie y chocó y chocó con las rivales hasta que se las comió.

Mawuli | 10 |

Sonriente. Siempre está feliz y ya si le entran los triples...genial la nipona.

Fingall | 10 |

Sobrenatural. Su fichaje fue un robo al Valencia. Se tienen que tirar allí de los pelos.

Hempe | 10 |

Ejecutora. Muchos dudaban de si tenía nivel Euroliga. No hace falta ni responder.

Gueye | 10 |

Leona. Con sus condiciones, si le pone siempre actitud llegará muy muy lejos.

Hermosa | 10 |

Feliz. La vitoriana también se merece este éxito.