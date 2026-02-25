Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quién frena a estas leonas salvajes? Las notas del Casademont Zaragoza-USK Praga

Mariona Ortiz es la más valorada en una nueva demostración de que el Casademont es un equipo de 10

El Casademont se mete en la final de la Euroliga con su victoria frente al Praga

El Casademont se mete en la final de la Euroliga con su victoria frente al Praga / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Mariona | 10 |

Referencia. La más valorada el día más importante. Nueva lección de baloncesto.

Leite | 10 |

Fichaje. No tuvo su mejor noche, pero sin ella no se hubiera llegado aquí.

Flores | 10 |

Entregada. Jugó 10 minutos pero que se les hicieron muy largos a las checas.

Pueyo | 10 |

Polifacética. Cómo sonó su único triple en el Felipe. Hizo, como siempre, un poco de todo.

Oma | 10 |

Capitana. A pesar de su papel secundario, la catalana se merece vivir una Final Six.

Vorackova | 10 |

Campeona. Vaya recital ante su exequipo. Quiere volver a ganar la Euroliga.

Bankolé | 10 |

Tremenda. No se achanta ante nadie y chocó y chocó con las rivales hasta que se las comió.

Mawuli | 10 |

Sonriente. Siempre está feliz y ya si le entran los triples...genial la nipona.

Fingall | 10 |

Sobrenatural. Su fichaje fue un robo al Valencia. Se tienen que tirar allí de los pelos.

Hempe | 10 |

Ejecutora. Muchos dudaban de si tenía nivel Euroliga. No hace falta ni responder.

Gueye | 10 |

Leona. Con sus condiciones, si le pone siempre actitud llegará muy muy lejos.

Hermosa | 10 |

Feliz. La vitoriana también se merece este éxito.

