Casademont Zaragoza
¿Quién frena a estas leonas salvajes? Las notas del Casademont Zaragoza-USK Praga
Mariona Ortiz es la más valorada en una nueva demostración de que el Casademont es un equipo de 10
Mariona | 10 |
Referencia. La más valorada el día más importante. Nueva lección de baloncesto.
Leite | 10 |
Fichaje. No tuvo su mejor noche, pero sin ella no se hubiera llegado aquí.
Flores | 10 |
Entregada. Jugó 10 minutos pero que se les hicieron muy largos a las checas.
Pueyo | 10 |
Polifacética. Cómo sonó su único triple en el Felipe. Hizo, como siempre, un poco de todo.
Oma | 10 |
Capitana. A pesar de su papel secundario, la catalana se merece vivir una Final Six.
Vorackova | 10 |
Campeona. Vaya recital ante su exequipo. Quiere volver a ganar la Euroliga.
Bankolé | 10 |
Tremenda. No se achanta ante nadie y chocó y chocó con las rivales hasta que se las comió.
Mawuli | 10 |
Sonriente. Siempre está feliz y ya si le entran los triples...genial la nipona.
Fingall | 10 |
Sobrenatural. Su fichaje fue un robo al Valencia. Se tienen que tirar allí de los pelos.
Hempe | 10 |
Ejecutora. Muchos dudaban de si tenía nivel Euroliga. No hace falta ni responder.
Gueye | 10 |
Leona. Con sus condiciones, si le pone siempre actitud llegará muy muy lejos.
Hermosa | 10 |
Feliz. La vitoriana también se merece este éxito.
