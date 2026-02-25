Casademont Zaragoza
Helena Pueyo, a pocas horas del Casademont Zaragoza-USK Praga: "Sabemos lo que tenemos que hacer"
La jugadora balear asegura que es un partido "para hacer historia"
Contando las horas hasta que el reloj marquen las ocho de la tarde están los aficionados del Casademont Zaragoza y , por su puesto, sus jugadoras. La última en hablar antes de que empiece el choque ante el Praga ha sido Helena Pueyo, que ha definido el encuentro como "un partido para hacer historia". "Ya lo dijo Mariona, tenemos el derecho a soñar", ha asegurado la balear.
A pesar de la superioridad que mostró el Casademont en la República Checa, Pueyo ha advertido que "la relajación tiene que ser cero porque creemos que ellaa van a hacerlo mejor". Para que el resultado sea el mismo, la española cree "hay que mantener el mismo estilo de juego y las mismas normas". "Sabemos lo que tenemos que hacer, ya lo hemos hecho antes. Estamos tranquilas y convencidas", ha subrayado.
Por ellom Pueyo ha incidido en que "estamos preparadas para todo" y ha señalado a la unión del equipo como la clave para llegar a la Final Six de la Euroliga. Además, la del Casademont ha vuelto a señalar el papel imprescindible que va a jugar el Príncipe Felipe: "Es nuestra sexta jugadora. Va a ser especial, aunque parezca que no, nos ayudan mucho".
