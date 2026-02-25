CASADEMONT ZARAGOZA
Miguel González, del Casademont Zaragoza, abandona la concentración de la selección española
El combinado nacional, con Santi Yusta, viaja este miércoles a Riga para medirse el viernes a Ucrania
Después de tres dias de trabajo a las órdenes de Chus Mateo, el jugador del Casademont Zaragoza Miguel González se despide de la selección absoluta de baloncesto. González y Eric Vila han sido los dos primeros descartes del seleccionador ante en viaje que el equipo emprenderá este mismo miércoles a Riga, donde el viernes se medirá a Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial 2027.
Miguel González ha estado trabajando como uno más de los 16 llamados por Chus Mateo para esta concentración. Era la segunda llamada para el vallisoletano, que en la anterior ventana de noviembre fue uno de los invitados de Mateo para trabajar con el equipo nacional.
Así, la selección española emprenderá este mismo miércoles rumbo a Riga con 14 jugadores entre los que se encuentra el capitán del Casademont Zaragoza, Santi Yusta, que ya se ha convertido en un habitual del combinado absoluto en estas ventanas y también en los torneos grandes.
