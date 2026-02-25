La previa del monumental Casademont Zaragoza-USK Praga: Hacedlo porque os lo merecéis

Cuántas alegrías ha dado el Casademont femenino desde su creación. No se le puede pedir mucho más, pero es que el gran objetivo está tan cerca que ahora no se puede fallar. Lleváis dejándoos la piel partido tras partido hasta que ya solo lo tenéis a una victoria. Hacedlo por vosotras, porque os lo merecéis como las que más. Y también se lo merece una ciudad volcada que ha hecho de este equipo un fenómeno. Así que, por favor, sea por lo civil o por lo criminal, hacedlo.

La recompensa es tan grande que quizá se disfrute en abril, pero se acabe valorando dentro de muchos años. Porque vete tú a saber la que se podría montar en Zaragoza si las de Cantero se meten en la Final Six de la Euroliga. Para lograrlo, las cuentas son fáciles y sencillas. Volver a ganar al campeón de Europa esta tarde (20.00 horas) como ya se consiguió en Praga. Una derrota no sería el final, pero ahora mismo nadie quiere pensar en volver a tener que hacer las maletas. Por eso el Príncipe Felipe está concienciado y preparado para que las checas entreguen la corona en el mismo lugar en el que se la ganaron hace unos meses. El pabellón no fallará y presentará sus mejores galas (prácticamente un lleno) para ver a las aragonesas hacer historia con mayúsculas.

Porque el partido que el Casademont Zaragoza va a jugar, en caso de ganarse, puede convertirse en el más importante de siempre. Quizá solo la final de la Copa de la Reina 2023, la que supuso el primer título del club, podría mirarle a la cara a una victoria que colocaría al equipo aragonés entre los seis mejores equipos de Europa. Un anhelo que persigue el Casademont desde que Zaragoza se postuló como sede de la Final Six durante tres temporadas. Desde entonces, todos los pasos que ha dado el club, además de para consolidarse en España, han sido para poder estar en ella.

Un rival herido

Pues ha llegado el momento. No es estrictamente un todo o nada, porque quedaría la bala de un tercer partido en Praga, pero se le parece mucho. Porque el Casademont hizo ya lo más difícil y esta tarde es el momento de hacer buena el enorme triunfo que se trajo de la República Checa. Eso sí, no será tarea sencilla porque enfrente estará un Praga enrabietado. Y eso es mucho decir. Pero es que el campeón de Europa se juega prácticamente su temporada en el Felipe porque en su país arrasa y ganar allí la Copa y la Liga es su pan de cada día.

Después de haber saboreado las mieles del éxito en el pabellón zaragozano hace tan solo unos meses, no poder volver allí en abril para tener la opción de defender la corona sería un fracaso. Por eso, decir que las checas van a salir con el cuchillo entre los dientes es quedarse corto. Quizá el primer encuentro el nivel del Casademont les sorprendió, pero ahora están advertidas para un enfrentamiento que será apasionante entre las defensoras del título y el aspirante, un equipo aragonés que, si los tenía, se quitó todos los complejos en Praga y afronta el segundo encuentro del Play In como lo que es, la oportunidad que llevan años buscando y que se han ganado a pulso tener.

Ninguna jugadora de la plantilla faltará a la cita y Cantero contará con sus doce pupilas para hacer frente a la retahíla de estrellas que tiene el Praga. Astier, Carleton, Ayayi, Salaun...todas ellas son jugadoras que por sí mismas te pueden ganar un partido. Ante tal constelación, las aragonesas volverán a apelar a la fuerza del grupo. Porque es desde lo colectivo desde donde ha ido creciendo este Casademont. Y no hablamos solo de lo deportivo. Lo social también ha tenido un peso incalculable. Hoy es un día para disfrutar y recoger los frutos de un trabajo de años. Que así sea. Háganlo, por favor.